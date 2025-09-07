A modelo costarricense accidentada en Panamá le descubren grave problema dos meses después

Camille Valverde enfrenta otro problema. (Instagram/Instagram)

La modelo y reina de belleza Camille Valverde, representante de Costa Rica en Miss Eco International 2025, continúa su difícil recuperación tras un accidente de tránsito ocurrido a finales de agosto en Panamá, mientras viajaba hacia el aeropuerto junto con su bebé y su esposo Michael Brannon, accionista del Club Sport Herediano.

Fractura en la columna detectada semanas después

Dos semanas después del accidente, en el que un carro se saltó un alto y los impactó, Camille confirmó que tiene una fractura en la columna, lesión que no detectaron en el primer hospital. “Yo seguía llorando para que me hicieran más exámenes, porque sabía que este dolor no era normal”, escribió en su cuenta de Instagram.

Camille Valverde contó que tuvo que acudir al médico de nuevo. (Camille valverde/Camille Valverde)

El impacto también le provocó un esguince cervical, una conmoción cerebral y un fuerte golpe en la cabeza. Por fortuna, su hija solo sufrió golpes leves, sin lesiones graves.

La modelo y reina de belleza mostró fotos del accidente a finales de agosto.

Recuperación en casa con reposo y terapia

Tras salir del hospital, Camille continúa su recuperación desde su casa, con reposo, terapia y corsé, mientras enfrenta las complicaciones derivadas de la fractura en la columna.

La reina de belleza confesó que el accidente les dio una segunda oportunidad de vida, ya que solo sufrieron los golpes del impacto.