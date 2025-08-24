“Es un milagro”: reina de belleza tica relata cómo su bebé salió ilesa de terrible accidente

Camille Valverde es modelo y reina de belleza. (Camille Valverde /Camille Valverde)

Camille Valverde, reina de belleza tica y Miss Eco Internacional 2025, vivió momentos de gran tensión luego de sufrir un accidente de tránsito en Panamá, donde su bebé salió completamente ilesa.

La experiencia la calificó como un verdadero milagro, dada la magnitud del impacto y las condiciones en las que viajaban.

Valverde le contó a La Teja que el accidente ocurrió el pasado viernes, cuando regresaban al aeropuerto junto a su hija, Callie Brannon, y su esposo, Michael Brannon, conocido seguidor del Club Sport Herediano.

“Un carro se saltó un alto y nos impactó. Yo quedé inconsciente y perdí la memoria, debido a una conmoción cerebral. También sufrí un esguince cervical por el efecto latigazo”, contó.

La reina de belleza agregó que, a pesar del golpe, la pequeña sufrió únicamente algunos hematomas y un esguince en el cuello, sin complicaciones graves.

Camille Valverde contó que viajó con su esposo y su hija a Panamá para ver un partido de Herediano. (Camille Valverde /Camille Valverde)

“Callie es un milagro porque aquí en Panamá las sillas de niños no son un requisito, por lo tanto, ella iba sin silla cuando ocurrió el impacto. Mi esposo fue el que sufrió la peor parte, ya que iba del lado del impacto. Se fracturó un brazo, el cuello y una costilla”, explicó.

Actualmente, la familia permanece en el hospital bajo observación. Valverde señaló que regresarán a Costa Rica la próxima semana, ya que debido al golpe en la cabeza no se le permite volar por el momento. La familia había viajado a Panamá para asistir a un partido del Herediano y para celebrar los dos años recién cumplidos de su bebé.

La modelo y reina de belleza mostró fotos del accidente. captura (instagram {/Instagram)

La macha expresó su gratitud por el apoyo recibido y por la protección divina durante la emergencia.

“Agradecemos todo el amor que nos han brindado y sobre todo a Dios, quien estuvo con nosotros, y más con mi bebé, en todo momento. Hoy más que nunca estamos unidos como familia, esperando una pronta recuperación y llegar a casa lo más pronto posible

La vida nos cambió de un momento a otro, todo fue muy rápido. Un segundo estaba viendo por la ventana y al otro estaba en la camilla de un hospital sin mi familia. La vida es un instante, abracen mucho a las personas que quieren porque hoy estamos y mañana no sabemos”, concluyó.