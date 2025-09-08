Teleguía Farándula

Actor Charlie Sheen dio inesperada confesión sobre algo que hizo por culpa de sus adicciones

Charlie Sheen reveló esta situación como parte de la docuserie que Netflix estrenará el 10 de octubre

Por Hillary Chinchilla Marín
Charlie Sheen

El actor estadounidense Charlie Sheen sorprendió a sus seguidores al revelar, públicamente, que tuvo encuentros sexuales con hombres y aseguró que hablar de ello en este momento de su vida es “liberador”.

El protagonista de Two and a Half Men habló del tema en la docuserie de Netflix “aka Charlie Sheen” y en su próximo libro “The Book of Sheen”, en el que recuerda esa etapa marcada por excesos y consumo de drogas.

“No voy a correr de mi pasado ni dejar que me posea. Algunas de esas experiencias fueron raras, muchas fueron divertidas y la vida sigue”, declaró el actor de 59 años.

Sheen explicó que esos encuentros comenzaron en medio de episodios de consumo de crack.

“Ahí fue donde nació o se encendió. En los intervalos en que estaba sobrio, intentaba comprender qué pasaba… y, finalmente, pensé, ‘¿y qué?’”, contó en la producción que se estrena esta semana en la plataforma.

El actor reconoció que en esa etapa llegó a gastar cerca de 53 mil dólares en escorts masculinos, situación que incluso lo expuso a chantajes.

Las declaraciones generaron gran repercusión, ya que Sheen no había hablado de manera tan abierta sobre el tema. En el pasado, incluso, fue criticado por usar expresiones homofóbicas durante un evento en México en 2012, de las que después se disculpó.

Ahora, asegura que contar su historia sin tapujos forma parte de un proceso personal. “Ha sido jodidamente liberador”, sentenció.

Con esto, Sheen vuelve a colocarse en el centro de la atención mediática, esta vez no por polémicas de conducta, sino por mostrarse sin miedo a su pasado.

El documental del actor “Nombre artístico: Charlie Sheen” se estrenará en Netflix el miércoles 10 de setiembre.

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

