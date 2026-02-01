Actor costarricense que brilla en Televisa fue a votar en México y lanzó poderoso mensaje

El actor costarricense David Ulloa aprovechó la jornada electoral de este domingo para enviar un mensaje directo a favor del voto, la democracia y el compromiso ciudadano, mientras ejercía su derecho al sufragio desde México, país donde actualmente desarrolla su carrera artística.

“Es un privilegio el país que tenemos”

David Ulloa llamó a votar y defender la democracia desde México. (Captura/Captura)

Ulloa compartió un mensaje en el que destacó la importancia de participar en las elecciones, aun cuando se reside fuera del territorio nacional. Portando la bandera de Costa Rica, el actor dejó claro su vínculo con el país y su preocupación por el futuro democrático.

LEA MÁS: Si aún no ha ido a votar tome previsiones para evitar contratiempos

“Voy feliz directo a votar, por Costa Rica, por mi país. Hoy son las elecciones por allá y aquí llevo mi bandera”, expresó.

El actor hizo un llamado a los costarricenses a no dejar pasar la oportunidad de participar en el proceso electoral.

“Ojalá que todos los ticos y ticas salgamos a votar hoy. Ejercemos nuestro derecho porque es un privilegio tener el país que tenemos”, añadió.

Un llamado desde el extranjero

David Ulloa insistió en que el voto es una herramienta clave para proteger la institucionalidad democrática del país, especialmente en un contexto político decisivo.

“Salgamos a votar por nuestra democracia y defendamos Costa Rica”, concluyó.

LEA MÁS: Actor costarricense será protagonista de nueva serie de Televisa

Ulloa es un joven actor nacional que desde hace varios años trabaja en México de la mano de Televisa, donde ha logrado consolidar su carrera.

Este año, además, se estrenará una telenovela juvenil en la que participa como protagonista, aunque en esta ocasión utilizó su visibilidad pública para enviar un mensaje cívico a sus compatriotas.

David Ulloa llamó a votar y defender la democracia desde México. (Captura/Captura)

David Ulloa llamó a votar y defender la democracia desde México.

Nota realizada con ayuda de IA