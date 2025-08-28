Actor costarricense será protagonista de nueva serie de Televisa

David Ulloa actor tico que actuará en Televisa (Instagram)

El joven actor costarricense David Ulloa protagonizará una serie de Televisa.

El guanacasteco tiene varios años estudiando y trabajando en México, donde su carrera crece como la espuma.

Tras debutar con el canal en telenovelas con “Amar” como villano, ahora el moreno será protagonista de una apuesta juvenil del gigante canal azteca.

“Es una nueva serie que trae Televisa para abril del otro año. Va para VIX y para Canal 5, producida por Televisa y el productor es Luis Luisillo, productor asociado de producciones como Rebelde, como Miss 15. Ahorita acaba de sacar Mujeres Asesinas y esta es una producción juvenil, un K-drama, que es como estas historias coreanas de drama juvenil y una mezcla con el ballet”, le contó a La Teja.

Ulloa agregó que la trama de la serie girará en torno a su personaje, Kevin, un joven que lucha por convertirse en bailarín profesional.

“En este caso, mi personaje es el personaje principal. Ahorita, ya empezamos con clases, talleres estas semanas, empezamos a grabar en 15 días y eso me tiene muy feliz”, relató.

El actor tico asegura estar muy agradecido con Dios por esta oportunidad y es que no imaginó que el papel principal le llegaría tan rápido.

“Muy feliz y agradecido con Dios, no pensé que iba a llegar tan rápido, pero gracias a Dios, se pudo. Hicimos varios llamados, hace unos días para otros proyectos, no se dieron, pero este se dio a punta de esfuerzo y entonces muy feliz”.

David nos contó que todavía no nos puede adelantar mucho de la trama, ni de sus compañeros de elenco, pero el proyecto va dirigido a un público joven.

“Ahorita, el elenco está como escondido, pero van a lanzar mucho talento nuevo. No te puedo decir mucho de la trama, es una historia de superación, con valores familiares y todo gira en torno a Kevin que buscará cumplir sus sueños. Tiene muchos toques de drama coreano, una apuesta muy grande con este nuevo formato”, concluyó.

Las grabaciones de esta producción iniciarán a mediados de setiembre y se espera esté lista para estrenar en abril del 2026.