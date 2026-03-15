Actor de La Media Docena reveló la impactante razón por la que él y su familia casi no llegan a existir

El actor y comediante Mario Chacón, conocido por su trabajo en La Media Docena, compartió una historia familiar que impactó a muchos de sus seguidores.

Mario Chacón recordó en redes sociales la historia familiar que lo conecta con la tragedia del Virilla. (Instagram/Instagram)

El artista contó que él, su papá y sus hermanos estuvieron a punto de no existir, debido a una tragedia ocurrida hace exactamente 100 años en Costa Rica.

LEA MÁS: Mario Chacón encuentra paz tras la muerte de su perro Bongo con un emotivo gesto

Se trata de la Tragedia del Virilla, cuando un tren que viajaba hacia Cartago se descarriló el 14 de marzo de 1926 sobre el puente del río Virilla y provocó la muerte de más de 250 personas.

LEA MÁS: “Con el alma despedazada”: El desgarrador mensaje de Mario Chacón para despedir a su mejor amigo

Chacón recordó el hecho en un video que compartió en redes sociales, donde explicó que varios miembros de su familia iban en ese tren.

“Mi papá, mis hermanos y yo estuvimos a punto de no existir”, dijo en la publicación.

Actor de La Media Docena revela por qué él y su familia estuvieron a punto de no existir

Según contó, en ese viaje iban sus bisabuelos junto a su abuelo, quien en ese momento era apenas un bebé.

“Yo les había contado que mi papá, mis hermanos y yo estuvimos a punto de no existir y es que, el 14 de marzo, se conmemora el centenario de la tragedia de El Virilla. Para quienes no sepan de qué les estoy hablando, fue un trayecto que hubo en tren desde Alajuela, se dirigía a Cartago para recaudar fondos para la construcción de un hogar de adultos mayores y en ese tren iban mis bisabuelos con mi abuelo. Mis bisabuelos fallecieron, sobrevivió solamente mi abuelo, con solamente ocho meses de edad”, comentó.

El comediante también recordó que el accidente fue devastador para el país, tomando en cuenta la población que tenía Costa Rica en ese momento.

“Increíble, porque fallecieron más de 250 personas en una población de Costa Rica que tenía aproximadamente 470 mil personas solamente en 1926”.

Chacón explicó que, si se compara con la población actual, el impacto proporcional de la tragedia fue enorme.

“Imagínense la catástrofe que sería actualmente un accidente de esa magnitud con la población actual, digamos, el porcentaje de población que falleció en ese accidente para la Costa Rica de antes fue altísimo”, agregó.

Incluso mencionó que autoridades de rescate han señalado que una tragedia similar sería muy difícil de atender actualmente.

“De hecho, las autoridades de bomberos y Cruz Roja dicen que si ocurriera, ojalá que no, Dios guarde, si ocurriera un accidente actualmente de esa magnitud sería imposible de atender por la cantidad de gente que moriría proporcionalmente a la población de ese momento”, detalló.

El actor aprovechó el video para enviar un mensaje de solidaridad a quienes perdieron familiares en ese hecho histórico.

“Entonces quería enviar mi abrazo para todos los familiares de personas que fallecieron en esa tragedia hoy hace exactamente 100 años”, concluyó.