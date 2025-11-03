Actor Jesse Eisenberg anuncia que donará un riñón a un desconocido

El actor Jesse Eisenberg, conocido por interpretar a Mark Zuckerberg en la película Red Social, sorprendió al revelar en una entrevista con el programa Today de la cadena NBC News que donará uno de sus riñones a una persona desconocida.

El actor, de 42 años, explicó que la idea de hacerlo surgió hace varios años y que, tras consultar con médicos y especialistas, decidió concretar la donación. El procedimiento se realizará en las próximas semanas en el Hospital Langone Health de Nueva York.

“Voy a donar mi riñón en seis semanas. De verdad. No sé por qué, pero sentí que debía hacerlo”, declaró Eisenberg, quien subrayó que su decisión se basa en el deseo de ayudar a alguien que lo necesita.

Jesse Eisenberg, actor de Red Social, explicó que lo hace como un acto de empatía y solidaridad.

Un gesto altruista

Eisenberg explicó que su donación forma parte del Programa de Vales Familiares del Registro Nacional del Riñón (NKR), que permite a los donantes designar hasta cinco familiares o personas cercanas para que tengan prioridad en caso de necesitar un trasplante en el futuro.

El actor destacó que no sabe quién recibirá su órgano ni conocerá los detalles de la persona beneficiada:

“Supongamos que alguien necesita un riñón en Kansas y su familiar no es compatible, pero yo sí lo soy. Ese riñón se deposita en un banco y se encuentra un receptor adecuado. Todo funciona gracias a la existencia de un donante altruista”, explicó.

Eisenberg también señaló que investigó a fondo los riesgos médicos antes de tomar la decisión:

“Básicamente no tiene ningún riesgo y es algo muy necesario. Creo que la gente se dará cuenta de que es una decisión obvia si tiene el tiempo y las ganas”.

Una carrera reconocida y una acción inspiradora

El actor, guionista y director neoyorquino, nacido en 1983, saltó a la fama con The Social Network (2010), película dirigida por David Fincher que le valió una nominación al Premio Óscar como Mejor Actor. Desde entonces, ha participado en producciones como Now You See Me, Historias de familia y Un dolor real.

Jesse Eisenberg reveló su decisión de donar un riñón durante una entrevista en NBC News. (JOHN MACDOUGALL/AFP)

Eisenberg, casado con Anna Strout y padre de un hijo, dijo que su acción no busca publicidad, sino promover la conciencia sobre la importancia de la donación de órganos.

“No se trata de ser un héroe. Se trata de recordar que hay miles de personas esperando una oportunidad para seguir viviendo”.

El intérprete será próximamente protagonista de la película Now You See Me: Now You Don’t, cuyo estreno está previsto para el 14 de noviembre de 2025.

Nota realizada con ayuda de IA