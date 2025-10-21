¿Por qué Alejandro Landero vive en situación de calle? El actor aclara su realidad

(Televisa/Televisa)

El actor mexicano Alejandro Landero, reconocido por sus papeles en telenovelas como Rosa Salvaje y Pasión y poder, confirmó que actualmente vive en su camioneta y pasa los días en la colonia Condesa de la Ciudad de México. Aunque enfrenta una situación de calle, aclaró que no está desamparado ni abandonado por su familia, y aseguró que atraviesa esta etapa con serenidad y apoyo cercano.

Landero explicó que desde hace algunos días duerme en su vehículo y pasa el día en una banca pública, luego de enfrentar complicaciones personales y económicas. Sin embargo, afirmó que mantiene una actitud positiva, convencido de que la vida tiene “altas y bajas” y que su historia profesional es prueba de ello.

“Soy consciente de que la vida es una montaña rusa”, expresó el actor, quien inició su carrera a los cuatro años y participó en exitosas producciones de Televisa, bajo la dirección de Valentín Pimstein, hasta su salida definitiva del medio tras un veto televisivo.

“No estoy abandonado”

Pese a su situación actual, Landero aseguró que no fue abandonado por su familia ni por su expareja, como se dijo en redes sociales. “Hubo alguien que subió en X (antes Twitter) que mi familia política me había abandonado, pero eso no es cierto. Si hay alguien que ha estado al pie del cañón son ellos, y mi expareja ha pasado conmigo las noches de frío”, aclaró.

El actor se mostró molesto con los medios que difundieron versiones sin consultarlo directamente, lo que, según él, provocó ataques injustificados hacia sus seres cercanos.

Sin ayuda de la ANDA, pero con apoyo emocional

El actor Alejandro Landero vive en su camioneta, pero asegura que no está desamparado (El Universal/ GDA/ México/El Universal/ GDA/ México)

Landero reconoció que no ha buscado asistencia de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) porque no recuerda su número de afiliación. Además, descartó ingresar a La Casa del Actor, pues tendría que separarse de sus cuatro gatos y su perro, a quienes considera su familia.

“No voy a abandonar a mis niños, ellos no pueden quedarse en un refugio porque no van a entender”, afirmó.

Un espíritu emprendedor

Lejos de rendirse, Landero planea retomar proyectos personales. Entre ellos, un emprendimiento de turismo incluyente en Puerto Vallarta, con servicios como menús en braille y capacitación para atender a personas con discapacidad. También prepara un canal de YouTube para compartir su experiencia de vida y su diagnóstico de autismo y TDA, con el fin de inspirar a otros.