Muere el actor colombiano Carlos Barbosa a los 81 años, recordado por su trayectoria en televisión y teatro

El actor colombiano Carlos Barbosa falleció a los 81 años tras enfrentar un mieloma múltiple. (El Tiempo Colombia/El Tiempo, Colombia)

En la mañana de este 10 de octubre, el programa La Red confirmó la muerte del actor colombiano Carlos Barbosa, ocurrida en la noche del jueves 9 de octubre, a los 81 años. La noticia causó profunda tristeza en el gremio artístico, donde Barbosa fue ampliamente reconocido por su talento, disciplina y legado en la televisión nacional.

A lo largo de su carrera, participó en exitosas producciones como Candó, El Divino, La saga, Negocio de familia, Bermúdez, El clon, Vuelo secreto y El Capo, entre muchas otras. Su versatilidad lo convirtió en uno de los rostros más respetados de la actuación en Colombia.

¿De qué murió Carlos Barbosa?

Según informó su pareja sentimental, Miriam Bohórquez, en conversación con La Red, el actor padecía mieloma múltiple, un tipo de cáncer que se desarrolla en las células plasmáticas.

De acuerdo con Mayo Clinic, esta enfermedad puede causar dolor en los huesos, especialmente en la espalda, caderas y cráneo, además de fatiga, debilidad, infecciones frecuentes, sed constante, pérdida de peso inexplicable y aumento en la necesidad de orinar.

La enfermedad afectó gravemente la salud del actor en los últimos años, aunque continuó activo y cercano a su familia y seguidores.

Su última aparición pública

Tras conocerse su fallecimiento, seguidores y colegas de Barbosa llenaron las redes sociales de mensajes de despedida. En su cuenta de Instagram, la última publicación del actor fue un video compartido por su hija, quien lo felicitaba por su cumpleaños número 80.

“Hoy es mi cumpleaños y quiero agradecerte, hijita Bella Barbosa, ella me hizo este video. Gracias también a mi hijo Carlos Javier Barbosa. Gracias a todos los que me han llamado a saludarme, gracias por todos los mensajes que me han dejado, gracias por el cariño que me tienen, saludos para todos. Y gracias a mi querida Myriam Patricia Bohórquez por siempre estar ahí acompañándome”, escribió el actor en su publicación.

Esa publicación, que hoy muchos seguidores recuerdan con cariño, refleja la gratitud y sencillez que caracterizaron al artista durante toda su vida.

El legado de un actor integral

Carlos Barbosa no solo brilló frente a las cámaras, sino que también fue director, maestro y referente para nuevas generaciones de actores. Su trayectoria abarcó décadas de trabajo en teatro, cine y televisión, consolidándolo como una figura esencial en la historia del arte colombiano.

Su partida deja un vacío en la cultura nacional, pero su legado permanecerá vivo en las pantallas y en el recuerdo de quienes disfrutaron de su talento.

Barbosa fue parte de producciones emblemáticas como El Divino y El Capo. (El Tiempo Colombia/El Tiempo, Colombia)

