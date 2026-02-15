Actriz Bijou Phillips está hospitalizada y en busca urgente de un donante de riñón

La actriz Bijou Phillips atraviesa un momento crítico de salud y lanzó un llamado público urgente para encontrar un donante de riñón, tras enfrentar complicaciones médicas que la obligaron a regresar a diálisis.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de Almost Famous compartió una serie de fotografías junto con su hija de 11 años y un mensaje directo y conmovedor.

“Necesito ayuda para encontrar un riñón”, escribió. “Lo estoy pidiendo como amiga, hermana, tía y, lo más importante, como madre soltera de una hija increíble y valiente”.

Phillips, de 45 años, explicó que nació con riñones subdesarrollados y pasó los primeros meses de vida en cuidados intensivos recibiendo diálisis.

Un trasplante que le dio ocho años

En 2017 recibió un trasplante gracias a la donación de un amigo cercano. Ese procedimiento le permitió, según sus propias palabras, disfrutar de “ocho años preciosos” junto a su hija.

Sin embargo, desde entonces ha enfrentado múltiples complicaciones, entre ellas la activación del virus BK, una infección común que en personas con sistemas inmunológicos normales suele no generar mayores efectos, pero que puede resultar peligrosa en pacientes trasplantados debido a los medicamentos contra el rechazo.

Actualmente, la actriz se encuentra bajo el cuidado del doctor Anjay Rastogi en UCLA y volvió a someterse a diálisis mientras espera un nuevo donante.

“El tiempo es esencial”, advirtió en su publicación.

El mensaje generó una ola de solidaridad en redes sociales. Figuras como Paris Hilton y Nicky Hilton expresaron públicamente su apoyo, enviándole mensajes de fuerza y cariño.

Phillips, hija de los músicos John Phillips y Geneviève Waïte, ganó notoriedad en los años noventa como figura social en Nueva York y más tarde consolidó su carrera en el cine con películas como Bully y Almost Famous.

Una madre que lucha por más tiempo

En su mensaje, la actriz dejó claro que su principal motivación es su hija.

“Por favor, ayúdenme a encontrar un donante vivo para que pueda tener más tiempo con mi hija, familia y amigos”, escribió.

El llamado ha reavivado la conversación sobre la importancia de la donación de órganos y las dificultades que enfrentan pacientes que requieren un segundo trasplante.

Mientras continúa hospitalizada y en tratamiento, Bijou Phillips mantiene la esperanza de encontrar un donante compatible que le permita seguir luchando.

