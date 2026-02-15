Don Stockwell le dedicó un emotivo mensaje de cumpleaños a su novia y confesó todo lo que ella ha hecho por él

Don Stockwell le dedicó un emotivo mensaje de cumpleaños a Alejandra González.

Este 15 de febrero fue un día muy especial para Alejandra González, quien celebró sus 29 años, y no pasó desapercibido para su pareja, Don Stockwell.

El empresario le dedicó un emotivo mensaje en Instagram en el que confesó todo lo que ella ha hecho por él y lo importante que es en su vida.

“Hoy celebras tus 29 años y no solo como la mujer increíble que eres, sino también los nueve años de camino que hemos construido juntos”, escribió Stockwell junto a una foto de la cumpleañera.

En su mensaje, el empresario destacó su admiración por el corazón de Alejandra, su capacidad de reconocer lo que no le conviene en la vida, su pasión por el trabajo, la disciplina con la que enfrenta cada reto y la determinación con la que persigue sus metas.

Según Stockwell, no se trata solo de soñar, sino de trabajar todos los días para convertir esos sueños en realidad. Además, confía plenamente en que Alejandra alcanzará cada objetivo que se proponga, porque ha sido testigo de la fuerza y el carácter que pone en cada paso que da.

Alejandra González cumplió 29 años. (Alejandra González/Alejandra González)

Pero Stockwell no se quedó solo en elogios: también confesó todo lo que su novia ha hecho por él.

“Me has hecho mejor hombre, más consciente, más fuerte, más paciente y más enfocado en lo que realmente importa. Caminar a tu lado me ha impulsado a crecer. Lo mejor está por venir, baby, y a tu lado lograremos todo”, concluyó.

Con este mensaje, Don Stockwell dejó claro que el amor y la admiración por Alejandra van mucho más allá de las palabras, celebrando no solo su cumpleaños, sino también los años de vida compartida y el impacto que ella tiene en su crecimiento personal.