Influencer es secuestrada a punta de pistola y todo quedó grabado en video

Una influencer mexicana de 20 años fue secuestrada a punta de pistola en Culiacán, México, y el momento quedó grabado en un video.

Nicole Pardo es empresaria e influencer. (people en español /Nicole Pardo)

Se trata de Nicole Pardo Molina, creadora de contenido, quien fue vista por última vez el pasado 20 de enero. En las imágenes que circulan en redes sociales se observa cuando la joven salía de su camioneta en el estacionamiento de un centro comercial y otro vehículo se le acercó.

Dos hombres descendieron del carro, forcejearon con ella y la obligaron a subir antes de huir rápidamente.

Tras el hecho, la Fiscalía General de Sinaloa activó el Protocolo Alba, un mecanismo estatal para la búsqueda de mujeres desaparecidas, y difundió un cartel con sus datos físicos. En el aviso se indica que su integridad “puede estar en riesgo” y que podría ser víctima de un delito.

Nicole Pardo tiene 20 años. (people en español /Nicole Pardo)

De acuerdo con reportes citados por el diario español El País, el secuestro ocurrió en Culiacán, ciudad ubicada en el estado de Sinaloa. Las autoridades informaron que, según las primeras investigaciones, tres hombres armados que viajaban en un vehículo blanco robado lanzaron picos a los neumáticos del carro en el que se desplazaba la víctima, la interceptaron y luego la obligaron a subir al carro.

Las autoridades también reconocieron que el caso podría estar relacionado con tensiones entre grupos delictivos en la zona. En redes sociales han circulado versiones que apuntan al grupo conocido como Los Mayos, aunque esto forma parte de la investigación en curso.

Nicole cuenta con más de 180.000 seguidores en Instagram, donde compartía contenido sobre sus viajes por México. Además, tenía un perfil en OnlyFans y administraba una tienda en línea llamada Nicholette Shop, donde vendía pulseras y prendas de ropa, algunas con referencias a Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Según People en Español, la joven nació y creció en Phoenix, Arizona. Al momento del secuestro residía en El Salado, a unos kilómetros de Culiacán, aunque viajaba con frecuencia a Phoenix.

Las autoridades mexicanas mantienen activa la búsqueda mientras avanza la investigación.