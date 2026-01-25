Teleguía Farándula

Impactante relato: hijo de Don Stockwell revela cómo fue el accidente que sufrió en Suiza

Michael Stockwell contó que utilizar el cinturón de seguridad fue clave para salir ileso del accidente que vivió en Suiza

Por Fabiola Montoya Salas

El hijo de Don Stockwell, Michael, quien actualmente estudia en Suiza, vivió momentos de verdadero terror tras verse involucrado en un accidente automovilístico en ese país europeo.

Hijo Don Stockwell
Don Stockwell compartió algunas fotos del accidente. (Captura de video/Captura de video)

Ahora, por primera vez, decidió contar cómo ocurrió todo y qué fue lo que realmente pasó en aquel episodio que encendió las alarmas entre sus familiares y amigos.

“A los que vieron las noticias, por dicha, gracias a Dios que está arriba, estoy bien. El accidente ocurrió ayer en la noche (viernes). Fue un momento muy traumante para mí y mis compañeros, pero por el milagro de Dios estamos sanos y salvos. Lo que ocurrió ayer fue uno de los momentos más traumatizantes de mi vida”, expresó.

Don Stockwell y su hijo Michael Stockwell, hijo también de la actriz Carolina Tejera.
Don Stockwell y su hijo Michael Stockwell, hijo también de la actriz Carolina Tejera. (redes/Facebook)

Michael reconoció que la experiencia le dejó una lección muy clara. Explicó que situaciones como esa le hacen a uno tomar conciencia de lo vulnerable que puede ser en la carretera y de la responsabilidad que implica conducir.

“Uno no se da cuenta de lo importante que es el cinturón hasta que le pasa una situación como la del viernes y, por dicha, lo tuve puesto y evidentemente, eso fue lo que salvó la vida”, comentó.

Don Stockwell
El hijo de Don Stockwell habló sobre el accidente. foto: Captura/La Teja (Don Stockwell/Don Stockwell)

El joven también aprovechó para agradecer la rápida atención de los paramédicos y el respaldo de las personas que se preocuparon por él tras conocer la noticia.

“Gracias a la gente que me ha apoyado en todo lo que he pasado y agradecerle a Dios que todo salió mejor de lo que pudo pasar. Amén”, relató.

Cabe recordar que el empresario, al enterarse del accidente, confesó que vivió una de las peores pesadillas que cualquier padre teme enfrentar. Sin embargo, también expresó su alivio, ya que su hijo de 20 años salió ileso y únicamente presentó algunos moretones y el gran susto del momento.

Fabiola Montoya Salas

