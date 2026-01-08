Actriz de Stranger Things reveló que lucha contra un fuerte cáncer

La actriz Jennifer Marshall, recordada por interpretar a Susan Hargrove, la madre de Max en Stranger Things, reveló que enfrenta una lucha contra un fuerte cáncer, diagnóstico que coincidió con su participación en la exitosa serie de Netflix y que explica su ausencia en la temporada final.

Diagnóstico que cambió su vida

Marshall explicó que durante las grabaciones fue diagnosticada inicialmente con cáncer en el pie en etapa uno, pero con el paso del tiempo la enfermedad avanzó y comprometió sus ganglios linfáticos, convirtiéndose en un melanoma en etapa tres.

La actriz detalló que el diagnóstico se dio en 2022, momento en el que inició su primer tratamiento médico.

Jennifer Marshall compartió su experiencia y lucha contra el cáncer en redes sociales. (Tomada de X/Tomada de Twitter)

El impacto en su carrera

Durante ese proceso, la actriz agradeció públicamente a Netflix, ya que su participación en la serie le permitió estar afiliada al sindicato de actores, lo que facilitó el acceso a atención médica especializada.

Sin embargo, tras no renovarse su contrato con la producción, perdió esa afiliación, lo que complicó su proceso de tratamiento.

“Me habría ayudado no solo económicamente, sino que también habría sido un alivio mental y emocional después de luchar contra el cáncer durante casi dos años”, declaró Marshall en entrevista con People.

La ausencia que generó teorías

La ausencia del personaje de Susan Hargrove en la temporada 5, donde Max continúa en coma tras su enfrentamiento con Vecna, despertó múltiples teorías entre los seguidores de la serie.

La propia actriz se refirió al tema con humor en sus redes sociales:“¿Qué clase de madre no está ahí para su hijo mientras está en el hospital?”, escribió, invitando a los fans a compartir sus teorías.

También señaló que interpretar a la madre de Max fue la “oportunidad de su vida” y que le habría gustado regresar para el cierre de la historia.

La actriz fue diagnosticada con melanoma que avanzó hasta etapa tres. (Tomada de X/Tomada de Twitter)

Un mensaje de fortaleza

Pese a la dureza del diagnóstico, Jennifer Marshall ha compartido su experiencia con franqueza, destacando la importancia del acceso a la salud y visibilizando la realidad que enfrentan muchos actores fuera de las grandes producciones.

Su testimonio ha generado apoyo entre seguidores de la serie y usuarios en redes sociales, quienes han reconocido su valentía al hablar abiertamente de su enfermedad.

Jennifer Marshall interpretó a Susan Hargrove, la madre de Max, en Stranger Things. (Screenshot YouTube /Screenshot YouTube)

