Adiós a una leyenda del rock: muere Bob Weir, alma de Grateful Dead

El guitarrista y vocalista estadounidense Bob Weir, cofundador de la emblemática banda Grateful Dead, falleció a los 78 años, confirmó su familia este sábado 11 de enero a través de un comunicado publicado en redes sociales.

Según el mensaje, el músico “transicionó en paz, rodeado de seres queridos”, luego de enfrentar con valentía un cáncer diagnosticado en julio de 2025, aunque finalmente murió a causa de problemas pulmonares subyacentes. La familia no detalló el lugar ni la hora exacta de su fallecimiento.

Un pilar de la contracultura musical

IMAGE DISTRIBUTED FOR THE GRATEFUL DEAD - Trey Anastasio, from left, Phil Lesh, Bob Weir of The Grateful Dead perform at Grateful Dead Fare Thee Well Show at Soldier Field on Saturday, July 4, 2015, in Chicago, Ill. (Photo by Jay Blakesberg/Invision for the Grateful Dead/AP Images) (Jay Blakesberg)

Nacido en San Francisco en 1947, Weir fue guitarrista, vocalista, narrador y uno de los miembros fundadores de Grateful Dead, banda creada en 1965 junto con Jerry García, Phil Lesh y Bill Kreutzmann. El grupo se convirtió en uno de los mayores símbolos de la contracultura de los años 60, con un sonido que fusionaba rock, blues, jazz, folk y bluegrass.

Grateful Dead marcó un antes y un después en la historia del rock, no solo por su música, sino por su relación con su público, conocido como los “Dead Heads”, y por sus extensas improvisaciones en vivo. Entre sus canciones más recordadas destacan Truckin’, Sugar Magnolia y Friend of the Devil.

Su legado más allá de Grateful Dead

Tras la muerte de Jerry García en 1995 y la disolución oficial de la banda, Weir continuó activo en los escenarios. Participó en proyectos como The Dead, lanzó trabajos como solista y, en 2015, fundó Dead & Company, junto con antiguos miembros de Grateful Dead y el guitarrista John Mayer.

De acuerdo con el comunicado firmado por su esposa y sus dos hijas, Weir hablaba con frecuencia de un legado musical de “trescientos años”, convencido de que el repertorio de la banda debía trascender generaciones.

El músico falleció a los 78 años tras complicaciones pulmonares. (Tomada de X/Tomada de X)

Su última aparición en grandes escenarios ocurrió en Golden Gate Park, durante los conciertos por el 60 aniversario de Grateful Dead, pocas semanas después de iniciar su tratamiento médico.

Con su muerte, el rock pierde a una de sus figuras más influyentes y a un creador que ayudó a definir una era.

Nota realizada con ayuda de IA