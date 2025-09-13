Alajuelense vs. Liberia: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido este sábado?

Alajuelense recibirá al Municipal Liberia esta noche en un duelo clave por la zona de clasificación (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La Liga Deportiva Alajuelense y el Municipal Liberia se medirán este fin de semana en el duelo más atractivo de la jornada.

El cuadro manudo recibirá al líder del torneo en un intenso partido que promete muchas emociones.

Los rojinegros llegan a este encuentro con la obligación de obtener los tres puntos tras perder la fecha anterior contra el Municipal Pérez Zeledón.

LEA MÁS: Esposa de Joel Campbell contó cuál era su mayor complejo y cómo hizo para superarlo

Por su parte, los de la Ciudad Blanca buscarán seguir aferrados al liderato que los tiene como la gran sorpresa del campeonato.

El duelo está programado para este sábado a las 8 de la noche en el Estadio Alejandro Morera Soto. Quienes no vayan a verlo lo podrán disfrutar por la señal de FUTV, canal disponible en la mayoría de las cableras del país.

LEA MÁS: Tras la operación a Alberto Toril, ¿cuáles son las opciones que le quedan a Alajuelense en ataque?