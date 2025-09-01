Teleguía Farándula

Alba Roversi reaviva la polémica tras los comentarios de Ana Karina Manco contra Costa Rica

Alba Roversi llamó a la reflexión sobre la responsabilidad de los venezolanos en el extranjero

Por Fabiola Montoya Salas
Actriz venezolana Ana Karina Manco que habló mal de Costa Rica y el pura vida.
Actriz venezolana Ana Karina Manco que habló mal de Costa Rica y el pura vida. (redes/Instagram)

Luego de que Ana Karina Manco generará polémica por sus declaraciones negativas sobre Costa Rica, la actriz Alba Roversi no dudó en responder con un contundente mensaje.

La también venezolana llamó a la reflexión sobre la responsabilidad de los venezolanos en el extranjero, recordando la importancia de la gratitud, el respeto y la empatía hacia los países que los acogen.

Desde la esquina de su casa y con evidente preocupación, la también productora compartió una reflexión cargada de experiencia y sentimiento, basada en sus años como inmigrante en distintas partes del mundo, especialmente en Estados Unidos.

“Cuando uno vive fuera del país, uno tiene que tener mucho cuidado con lo que dice, con lo que hace”, expresó al inicio de su mensaje en Instagram.

La actriz venezolana Ana Karina Manco vive en Costa Rica.
La actriz venezolana Ana Karina Manco vive en Costa Rica. (redes/Instagram)

La actriz hizo énfasis en la necesidad de adaptarse a las normas y costumbres del país que abre sus puertas.

“Si allá le dicen al aguacate palta, tú le dices palta. Si allá tienes que respetar determinadas normas, tú tienes que respetarlas. Tú tienes que amoldarte a ellos, ellos no se pueden amoldar a ti”, afirmó, en clara alusión a los comentarios generalizados que hizo Manco sobre el país.

Sin nombrarla directamente, Roversi se dirigió a su colega con una advertencia firme: no se puede despotricar contra todo un país por una mala experiencia personal.

“No puedes meter a todo el mundo en el mismo paquete.

Por eso es que estamos fregados los venezolanos, que por un grupo de malandros que hacen el ruido que hacen (que es un grupo pequeño), mira qué daño nos han hecho: nos meten a todos”, sentenció, explicando cómo ese tipo de declaraciones terminan afectando la imagen del venezolano en el exterior.

También compartió su propia experiencia en Costa Rica, destacando que en sus dos visitas al país fue tratada con amabilidad y respeto.

“Ha sido maravillosa. Tengo muchos años que no voy, pero no dudo que a lo mejor también pueda haber un cierto odio de la gente manejando, que a veces es ajena, pero no puedes salir a despotricar a un país completo. No puedes, no puedes, no puedes, no puedes”, reiteró con firmeza.

alba roversi
Alba Roversi también mandó su mensaje. Instagram (alba roversi /alba roversi)

En tono conciliador pero directo, Roversi finalizó su mensaje haciendo un llamado a la gratitud y al respeto:

“Sé agradecido con quien te abrió las puertas. Adáptate a sus costumbres, a cómo son. Abrázate con la cultura, la tradición de ese país. Y si te vas a quejar, hazlo de otra manera. Porque si no, quedamos todos los venezolanos malísimos, ¿no crees tú?”, concluyó.

Pilar Delgado el respondió a la actriz venezolana Ana Karina Manco
