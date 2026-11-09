Alejandro Ramírez despide a uno de los integrantes más importantes de su familia con emotivo mensaje

Alejandro Ramírez compartió una emotiva despedida para Bongo.

El maquillista costarricense Alejandro Ramírez atraviesa un momento doloroso tras despedirse de Bongo, un perrito que durante 14 años llenó de alegría y cariño a su familia.

Ramírez compartió la noticia mediante una publicación en redes sociales, donde dedicó unas sentidas palabras a su compañero y recordó los momentos que vivieron juntos.

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Aunque Bongo era originalmente de su mamá, Alejandro también estuvo muy pendiente de él y lo cuidaba en diferentes ocasiones. Por eso, su partida representa una pérdida muy especial para ambos.

Bongo era originalmente de la mamá de Alejandro, quien también compartió muchos años con él. (Alejandro Ramírez /Alejandro Ramírez)

Alejandro aseguró que siempre llevará a Bongo en su corazón. (Alejandro Ramírez /Alejandro Ramírez)

En su mensaje, recordó que desde que el perrito llegó a sus vidas había tenido presente el temor de que algún día tendría que despedirse de él.

“Desde que llegaste a mi vida tenía un único miedo, el día que partirías… Hoy mi primer día sin ti, solo puedo dar gracias porque sé que estás descansando”, escribió.

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Un compañero que dejó huellas en su familia

Alejandro también agradeció los 14 años de compañía y destacó cómo Bongo estuvo presente en momentos difíciles, especialmente cuando él y su mamá atravesaban días tristes.

“Gracias por acompañarme la mitad de mi vida, preocuparte cuando mami y yo estábamos tristes y darnos tantas alegrías”, expresó.

El talentoso artista reconoció que su ausencia será difícil de sobrellevar, pues había pequeños detalles de la convivencia que ahora extrañará en casa. Entre ellos, mencionó su olor, las muestras de cariño y la emoción con la que lo recibía cada vez que regresaba.

“Se me parte el corazón, pero es más grande mi alegría de que mi cachetón no está sufriendo más”, manifestó.

Además, tuvo unas palabras especiales para agradecerle por haber acompañado a su mamá y nunca dejarla sola.

La despedida terminó con una promesa de amor que refleja el lugar que el labrador ocupó en sus vidas: “Te amaré todos los días de mi vida”.

El perrito, a quien llamó cariñosamente Bongo Delgado Ramírez, permanecerá en el recuerdo de Alejandro y de su familia.