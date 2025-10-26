Amigo de Lynda Díaz reveló cómo se llevaba su exesposo fallecido con su actual marido

Gary Austin, esposo de Lynda Díaz falleció la madrugada de este domingo. (redes/Instagram)

Lynda Díaz, su exesposo fallecido, Gary Austin, y su actual esposo, Anthony Alfonso tenían una relación cercana y muy cordial, según el amigo de la exmodelo, el periodista Rogelio Benavides.

Benavides detalló que la pareja, después de divorciarse, continuó manteniendo una relación cordial y respetuosa.

Gary Austin y Anthony Alfonso mantenían una relación cordial y respetuosa, según fuente cercana.

“Cuando Lynda se casó con su actual esposo, Anthony Alfonso vivía muy cerca de Gary, casi en el mismo residencial, por lo que mantenían una comunicación constante”, contó Rogelio.

El comunicador destacó que Anthony se llevaba muy bien con Gary.

“Anthony tenía una buena relación con Gary; se veían, tomaban café. El esposo actual de Lynda lo cuidaba mucho, porque Gary, con 84 años y una enfermedad, ya le costaba bastante”, detalló Benavides.

Rogelio Benavides reveló detalles de la relación entre Gary Austin y Anthony Alfonso, actual esposo de Lynda Díaz. (redes/Instagram)

Por su parte, Benavides recordó que Lynda siempre estuvo pendiente de la salud y los cuidados del empresario.

“Tenía una buena relación con él, lo asistía y se encargaba de la administración de su casa”, concluyó.

Esta relación demuestra que, más allá de los cambios en la vida personal de Lynda Díaz, siempre prevaleció el respeto y la colaboración entre quienes fueron importantes en su historia familiar.