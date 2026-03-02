Arrestan por segunda vez a Shia LaBeouf en Nueva Orleans

El actor Shia LaBeouf fue arrestado por segunda ocasión en Nueva Orleans, luego de presentarse voluntariamente ante las autoridades para responder a un nuevo cargo de agresión simple, informaron medios internacionales.

Según reportó The Guardian, el protagonista de “Transformers” compareció ante la oficina del sheriff durante el fin de semana, pagó una fianza de 5 mil dólares (2,320,000 de colones) y posteriormente quedó en libertad.

Shia LaBeouf fue detenido por segunda vez en Nueva Orleans. (Foto de Sameer AL-DOUMY / AFP) (SAMEER AL-DOUMY/AFP)

El incidente previo

Este nuevo proceso judicial está vinculado con el altercado ocurrido el pasado 17 de febrero dentro de un bar, donde LaBeouf fue detenido inicialmente por dos cargos de agresión menor.

De acuerdo con el informe policial, uno de los denunciantes aseguró que el actor le provocó una lesión en la nariz tras propinarle un golpe. Además, los documentos legales señalan que durante el enfrentamiento lanzó insultos homofóbicos.

Tras ese episodio, una jueza revocó su libertad condicional, le impuso una fianza de 100 mil dólares (Más de 46 millones de colones) y le ordenó someterse a un programa de rehabilitación, así como a pruebas periódicas para detectar consumo de sustancias.

Próxima audiencia

En una entrevista reciente con un canal de YouTube, el actor reconoció que su comportamiento fue inapropiado, pero expresó dudas sobre la efectividad de la rehabilitación ordenada por las autoridades.

LaBeouf deberá presentarse nuevamente ante la corte el próximo 9 de marzo, fecha en la que se definirá su situación legal.

