Artemis dispara el interés por la Luna: 7 películas y series del Apolo que ahora son tendencia

El impulso de la NASA con Artemis II, la misión que llevará nuevamente astronautas a la órbita lunar tras más de 50 años, no solo marca un hito científico, también volvió a poner de moda todo lo relacionado con la Luna.

Este fenómeno ha disparado el interés por las películas y series del programa Apolo, que hoy dominan búsquedas y plataformas digitales.

El regreso a la Luna que reactivó la nostalgia

La cápsula Orion transporta a cuatro astronautas en la misión Artemis II, misma que revivió películas de Apolo 11 (JIM WATSON/AFP)

La expectativa por Artemis II es alta, ya que será la primera misión tripulada que viajará alrededor de la Luna desde el histórico Apolo 17. Este viaje, de aproximadamente diez días, no aterrizará, pero servirá como base para futuras misiones con alunizaje.

Este contexto ha generado una mezcla de curiosidad, nostalgia y fascinación, especialmente entre quienes no vivieron la carrera espacial original, pero ahora quieren entender cómo se logró uno de los mayores hitos de la humanidad.

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Ahí es donde el entretenimiento juega un papel clave: el cine y las series permiten revivir esos momentos con una narrativa que mezcla drama, tensión y espectáculo.

Hollywood ya había contado el viaje más importante

Durante décadas, la industria ha convertido el programa Apolo en una fuente inagotable de historias.

Una de las más emblemáticas es Apolo 13 (1995), protagonizada por Tom Hanks, que muestra cómo una misión que parecía rutinaria se convirtió en una carrera contrarreloj por sobrevivir tras una explosión en el espacio. Su éxito radica en que no cuenta un triunfo, sino un error que terminó siendo una hazaña.

Otra producción que volvió a tomar fuerza es First Man (2018), que ofrece una visión distinta al centrarse en la vida personal de Neil Armstrong. Más que la gloria, muestra el sacrificio, el silencio y la presión detrás del primer paso en la Luna.

Apolo 11 ha inspirado muchas películas en Hollywood (AP)

Series que convierten la historia en experiencia

El formato de serie también ha ganado terreno, especialmente con producciones como De la Tierra a la Luna, considerada una de las reconstrucciones más completas del programa Apolo. Cada episodio profundiza en una etapa distinta, lo que permite entender no solo los vuelos, sino el contexto político, social y tecnológico de la época.

En la misma línea, documentales como Apollo 11 (2019) han vuelto a posicionarse gracias a su material restaurado, que permite ver el alunizaje con una calidad nunca antes vista.

También destaca Para toda la humanidad (1989), que utiliza imágenes originales de la NASA para construir un relato más cercano a lo que vivieron los astronautas en cada misión.

Historias que van más allá de la Luna

El auge actual también ha impulsado producciones que explican el contexto detrás del éxito del Apolo.

Talentos ocultos (2016) es una de las más destacadas, al revelar el papel fundamental de tres mujeres afroamericanas en la NASA, en una época marcada por la segregación. Su historia conecta directamente con los avances que hicieron posibles las misiones lunares.

Por otro lado, propuestas como Apollo 18 (2011) muestran cómo el tema sigue generando interés incluso desde la ficción, planteando teorías alternativas que mezclan realidad y suspenso.

Película documental 'Misión Apolo', dirigida por Tom Jennings, para Nat Geo. Fotografía: Nat Geo (NASA/NASA/National Archives and Recor)

De la ciencia a la cultura pop

El impacto de Artemis demuestra que la exploración espacial ya no es solo un tema científico, sino también cultural y mediático.

Las historias del Apolo han logrado mantenerse vigentes porque combinan elementos que conectan con cualquier audiencia: riesgo, innovación, competencia global y emociones humanas.

Hoy, con una nueva carrera hacia la Luna en marcha, estas producciones encuentran una segunda vida en el streaming, atrayendo tanto a fanáticos del espacio como a quienes buscan buenas historias.

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El resultado es claro: la Luna volvió a ser tendencia, y Hollywood, que lleva años contando estas historias, vuelve a tomar protagonismo en medio del nuevo capítulo de la exploración espacial.

No cabe duda de que dentro de unos años Artemis II será la gran protagonista de otras obras de Hollywood que le darán la vuelta al mundo y se unirán a esta destacada lista.

Apolo XIII, con Tom Hanks.

Nota realizada con ayuda de IA