Asesinan a cuchilladas al cantante Ian Watkins mientras cumplía condena en prisión

Ian Watkins, líder de la banda Lostprophets, condenado a 29 años por abusos sexuales, murió tras un ataque con cuchillo dentro de la cárcel; dos hombres fueron detenidos por el crimen

Por Fabiola Montoya Salas
NUEVA YORK – 13 DE JULIO: Ian Watkins, de la banda Lostprophets, apareció en el escenario durante el programa Daily Download de Fuse TV, grabado en los estudios de Fuse el 13 de julio de 2004 en la ciudad de Nueva York. (Foto: Scott Gries/Getty Images) Pie de foto local Ian Watkins (Foto de Scott Gries / Getty Images North America / Getty Images vía AFP)
Ian Watkins falleció en la cárcel. (SCOTT GRIES/Getty Images via AFP)

El cantante británico Ian Watkins, exlíder de la banda Lostprophets, fue asesinado a cuchilladas mientras cumplía una sentencia de 29 años de prisión por delitos de abuso sexual infantil.

Según People en Español, el ataque se produjo en la cárcel donde se encontraba recluido desde diciembre de 2013, según informaron las autoridades penitenciarias.

La policía de West Yorkshire, Reino Unido confirmó que dos hombres, de 25 y 43 años, fueron arrestados como sospechosos del ataque y puestos a disposición judicial. El hecho se reportó tras recibir una llamada desde el centro penitenciario, informando sobre un prisionero herido con cuchillo que no logró sobrevivir al ataque.

Watkins, de 48 años, había sido condenado tras investigaciones que revelaron abuso sexual a menores, posesión de pornografía infantil y otros documentos comprometedores. Antes de su arresto, la policía ya había detectado material comprometedor en su domicilio y en sus computadoras.

Ian Watkins tenía 48 años.

En su carrera musical, Watkins fue uno de los músicos más reconocidos del rock británico, liderando Lostprophets, banda formada en 1997 que vendió millones de álbumes alrededor del mundo. Tras su arresto, la agrupación se disolvió y su legado quedó marcado por la polémica y los crímenes por los cuales fue condenado.

Este asesinato dentro de la prisión ha conmocionado al Reino Unido y ha generado un operativo de investigación por parte de las autoridades penitenciarias y policiales.

