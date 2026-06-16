Así celebraron Jorge Martínez y Laura Brenes el primer año de su hija Sol

“¿Cómo puede uno amar tanto a alguien?”: el emotivo mensaje de Laura Brenes por el cumpleaños de Sol. (laura brenes /laura brenes)

Jorge Martínez y Laura Brenes estuvieron de fiesta este fin de semana y es que la pareja celebró el primer cumpleaños de su hija Sol, una fecha muy especial que compartieron rodeados de familiares, amigos y mucho amor.

A través de sus redes sociales, Laura publicó varias fotografías de la celebración realizada este domingo 14 de junio, en las que se puede ver a los orgullosos padres disfrutando junto con la pequeña y sus seres más cercanos.

La comunicadora también aprovechó la ocasión para dedicarle un emotivo mensaje a la niña, quien nació el 11 de junio de 2025 y se ha convertido en el centro de sus vidas.

“¿Cómo puede uno amar tanto a alguien?”, escribió Laura al iniciar una publicación en la que repasó algunos de los momentos más importantes que han vivido durante este primer año como padres.

Jorge Martínez y Laura Brenes festejaron a lo grande el primer año de Sol. (laura brenes /laura brenes)

Así celebraron Jorge Martínez y Laura Brenes el primer cumpleaños de su hija Sol. (laura brenes /laura brenes)

La presentadora confesó que la llegada de Sol ha significado un proceso de aprendizaje constante para ella y para Jorge Martínez, lleno de retos, errores y también de enormes satisfacciones.

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“Jota y yo hemos aprendido cada día, nos hemos equivocado muchas veces y hemos crecido como padres, pero cada esfuerzo ha valido la pena”, expresó.

Laura aseguró que ver a su hija crecer feliz, saludable y llena de energía les recuerda lo verdaderamente importante de la vida y los impulsa a disfrutar cada etapa, tanto las sencillas como las más difíciles.

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Además, aprovechó para agradecer a familiares y amigos por el apoyo que les han brindado desde antes del nacimiento de la pequeña.

“Gracias a nuestra familia y amigos que han estado a nuestro lado desde que supimos que nuestra princesa venía en camino. Su cariño, apoyo y compañía han sido parte fundamental de este primer año”, señaló.

La publicación concluyó con un mensaje cargado de amor para Sol.

“Feliz primer cumpleaños, machita. Que siempre crezcas rodeada de amor. Sos nuestro mayor regalo y la alegría más grande de nuestras vidas”, escribió.

Las imágenes compartidas muestran a una familia feliz disfrutando de una fecha que, sin duda, quedará guardada para siempre entre sus recuerdos más especiales.