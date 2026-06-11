La poderosa razón de la gran felicidad de Jorge Martínez en la inauguración del Mundial por Teletica

A Jorge Martínez se le vio especialmente feliz este jueves durante la transmisión de Teletica por el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Aunque el periodista es un apasionado del fútbol y el inicio de la máxima cita deportiva ya era motivo de emoción, había una razón aún más poderosa detrás de la enorme sonrisa que mostró frente a las cámaras.

Jorge Martínez y Laura Brenes celebran este 11 de junio del 2026 su primer año como papás. Fotografía: Instagram Jorge Martínez. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Jorge Martínez tendrá doble motivo para celebrar con el inicio del Mundial

Jorge Martínez y Laura Brenes celebran un día inolvidable

Este 11 de junio tiene un significado muy especial para Jorge y su pareja, la también periodista Laura Brenes.

La razón es que su hija Sol está celebrando su primer cumpleaños, una fecha que marcó profundamente a la familia.

La llegada de la pequeña, el 11 de junio de 2025, convirtió a ambos comunicadores en papás por primera vez y cambió sus vidas para siempre.

El emotivo mensaje de Jorge por el primer cumpleaños de Sol

Conmovido por la ocasión, Martínez compartió en redes sociales una publicación dedicada a su hija, acompañada por una fotografía muy especial: la huella de su piecito el día que nació.

LEA MÁS: Jorge Martínez y Laura Brenes celebraron un gran momento como papás

“Increíble como una personita tan hermosa, en un año, nos dio tanto. Feliz cumpleaños a nuestra Sol de todos los días”, escribió el periodista.

Jorge Martínez celebró con este mensaje el primer añito de Sol. Fotografía: Instagram Jorge Martínez. (Instagram/Instagram)

Por su parte, Laura Brenes tampoco dejó pasar desapercibido el importante acontecimiento.

“Feliz cumpleaños amorcito nuestra. Te amamos”, publicó en Instagram Brenes.

Un año que les cambió la vida

El nacimiento de Sol representó el cumplimiento de uno de los mayores sueños de la pareja: formar una familia.

Desde entonces, Jorge y Laura han compartido algunos momentos de esta etapa con sus seguidores, evidenciando la felicidad que les ha traído la llegada de su hija.

Laura Brenes celebró así el primer añito de Sol. Fotografía: Instagram Laura Brenes. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Laura Brenes enfrenta así el momento que ninguna nueva mamá quiere que llegue

A la familia Martínez Brenes no queda más que felicitarla en este día tan significativo.