Así respondió La Rocha después de que una seguidora le dijo que parecía lesbiana

La Rocha respondió sin pelos en la lengua a seguidora que le dijo que parecía lesbiana (Cortesía )

El creador de contenido Roger Chacón, conocido popularmente como La Rocha, respondió con tranquilidad a una seguidora que le hizo un comentario sobre su apariencia en redes sociales.

Todo ocurrió durante un intercambio de comentarios, cuando una usuaria le escribió: “Parece lesbiana”.

Lejos de molestarse, el influencer aseguró que no es la primera vez que recibe ese tipo de observaciones y explicó que algunas personas suelen confundirlo con una mujer.

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“Vea, en vez de ofenderme a mí, a cada rato me dicen eso, que parezco mujer, señora o una lesbiana. Me confunden con una señora, con una lesbiana, y todo bien; al final todos somos iguales, nadie vale más ni menos que nadie. Yo soy hombre y agradecido estoy con serlo, pero si me confunden con una mujer es lo de menos. Dios te bendiga”, respondió.

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Así respondió el creador. Captura (la /cortesía)

La Rocha recordó una experiencia en Colombia

“Todo bien”: La Rocha reaccionó a comentario de seguidora sobre su apariencia (Captura/La Nación)

El creador de contenido también contó que una vez vivió una situación similar durante un viaje a Colombia.

Según relató, fue a una discoteca y, cuando llegó al lugar, un guarda de seguridad le indicó que la entrada para las mujeres estaba por otro lado.

La confusión fue tal que, incluso, le entregaron un tiquete para disfrutar de barra libre.

La Rocha compartió la anécdota para demostrar que este tipo de situaciones no son nuevas para él y que, lejos de tomárselas como una ofensa, prefiere tomárselo con humor y responder con madurez.