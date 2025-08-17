José Ricardo Carballo, imitador de Pelando el Ojo, será despedido en dos provincias del país

Cortesía para LT (José Ricardo Carballo/José Ricardo Carballo)

José Ricardo Carballo, imitador de Pelando el Ojo, será despedido en San José y en Guanacaste.

El periodista falleció la madrugada de este sábado en un trágico accidente de tránsito en Alajuela y ahora sus amigos, compañeros y familiares se preparan para dar el último adiós.

Norval Calvo, jefe de Carballo, nos contó que las obras fúnebres empezarán este mismo domingo.

LEA MÁS: José Ricardo Carballo tenía una especialidad que dejaba impactado a cualquiera

“La vela es hoy a las 7 de la noche en el magisterio de Paseo Colón, en San José, y mañana lo entierran en Abangares, Guanacaste”, nos relató.

Norval, quien era el jefe de José Ricardo, dijo que lo recordará como una gran persona.

“Tenía varios personajes muy buenos, pero era una de las personas más nobles, no se metía con nadie, no era problemático, una persona educada con mi persona y respetuosa. Es una lamentable pérdida como amigo y como profesional”, confesó.

LEA MÁS: Katherinne González se despidió de José Ricardo Carballo con un desgarrador mensaje

De parte de La Teja, enviamos nuestro abrazo solidario para la familia y amigos de José Ricardo Carballo.