Katherinne González se despidió de José Ricardo Carballo con un desgarrador mensaje

Katherinne González y José Ricardo Carballo (Instagram/Tomada de Instagram)

Katherinne González, publicó un desgarrador mensaje tras la muerte de su compañero José Ricardo Carballo.

El imitador de Pelando el Ojo falleció en un trágico accidente de tránsito durante la madrugada de este sábado.

González escribió una emotiva publicación para despedirse de su amigo y compañero, con quien compartió muchas risas.

LEA MÁS: Este fue el terrible accidente en que murió José Ricardo Carballo de Pelando el Ojo

“Hay noticias que uno nunca quiere recibir, pero cuando llega el día no hay forma de cambiarlas ni esquivarlas, porque así lo quiso Dios. Hoy desperté con la triste noticia de que JR falleció y no me queda más que agradecerle a Dios por permitirme conocerlo, ser su compañera de trabajo y reírme tantas veces con él“, escribió en el principio del texto.

Ella agregó que Carballo siempre fue una gran persona, amante de la lectura.

LEA MÁS: Esto dijo Repretel de la muerte del humorista de Pelando el ojo José Ricardo Carballo

“Un joven profesional, amante de la escritura y los libros, talentoso y con una energía especial que demostraba la buena persona que fue. Gracias, JR por esos mensajes de apoyo que me enviabas siempre, por ser un gran compañero, y estar ahí. Dios te reciba en su gloria. Un abrazo y fortaleza a su familia, solo Dios y el tiempo nos ayudan a transitar este dolor”, concluyó.

Miles de personas le enviaron mensajes de apoyo a la imitadora, sus compañeros y su familia.

De parte de La Teja enviamos nuestras condolencias a la familia y a los compañeros de José.