Atleta olímpico confiesa infidelidad justo después de ganar medalla

Sturla Holm Laegreid confesó en vivo que le fue infiel a su novia tras ganar medalla de bronce. (Sturla Holm Laegreid/Sturla Holm Laegreid)

El biatleta noruego Sturla Holm Laegreid vivió un momento emotivo en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. Apenas consiguió la medalla de bronce, se quebró en televisión en vivo al confesar que le había sido infiel a su novia.

“Hace tres meses cometí el error de mi vida y se lo confesé hace una semana. Ha sido la peor semana de mi vida”, declaró con lágrimas.

El atleta aseguró que, pese a su éxito deportivo, lo más importante para él sigue siendo su relación.

“Tenía la medalla de oro en la vida. Sé que muchos verán las cosas de forma distinta, pero solo tengo ojos para ella”, explicó, dejando claro que el dolor emocional ha opacado sus logros profesionales.

Sturla Holm Laegreid ya había ganado oro en Beijing 2022, pero su corazón está en conflicto. (Sturla Holm Laegreid/Sturla Holm Laegreid)

Al ser consultado sobre cómo logró mantener la concentración para obtener el tercer puesto, Laegreid señaló que intenta ser un ejemplo, incluso tras cometer un error que lo ha marcado profundamente.

Evitó revelar la identidad de su pareja, indicando que ella ya ha sufrido bastante, pero mostró esperanza, y confía en que habrá una “luz al final del túnel” y que podrá ser perdonado.

Según People en Español, el noruego, quien ya había ganado oro en Beijing 2022, aseguró que hará todo lo posible para que su novia note cuánto le importa y que está dispuesto a agotar todas las opciones para intentar recuperar la confianza perdida.