Axel View contó que salió volando tras fuerte accidente en moto

El creador de contenido Axel View, conocido por sus videos de comedia en redes sociales, preocupó a sus seguidores luego de contar que sufrió un fuerte accidente en moto en el que incluso aseguró que salió volando.
El tiktoker compartió un video en su cuenta de TikTok, donde apareció hablando de lo sucedido y mostrando cómo quedó su motocicleta tras el choque.
“Guapetones, ¿cómo están? Ya me siento mejor, hago este video para todos esos motociclistas, para que anden con cuidado, porque aún teniendo cuidado pasa lo que pasa (accidentes). Yo no tuve la culpa, el del carro blanco hizo un giro indebido en u, y pues obviamente choqué”, comentó.
En el clip, el creador de contenido explicó que el impacto fue tan fuerte que terminó saliendo expulsado de la moto.
Además, contó que el accidente le dejó algunas molestias físicas, por lo que decidió buscar atención médica para descartar lesiones más graves.
Terminó en el hospital
Alex detalló que después del golpe no se sentía del todo bien, por lo que decidió acudir a revisión médica.
El creador explicó que uno de sus hombros le duele bastante y que incluso tiene dificultades para levantarlo debido a la falta de movilidad.
“Voy al hospital del Trauma. Ya me siento un poco mejor, ya puedo hablar porque recuerdo que me desmayé siete veces, tengan mucho cuidado”, concluyó.
A pesar del susto, el tiktoker aprovechó para enviar un mensaje a quienes andan en motocicleta para que conduzcan con precaución y estén atentos en la carretera.