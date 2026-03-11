PANI denuncia a Bb7 y a Thepusshoss2.0 por, presuntamente, acosar a menores

El BB7 es uno de los creadores de contenido más pegados en Tiktok y ahora está en la mira del PANI. (Cortesía/Cortesía)

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) denunció a otros dos creadores de contenido por, presuntamente, acosar a menores de edad.

Estas denuncias se suman a las ya interpuestas en contra de los influencers Mike Blanco y Steve Diet, por el mismo delito, que actualmente es conocido como grooming.

Esta vez se trata del liberiano Enrique Álvarez, conocido en redes como Bb7, y contra Fernando Ocón, quien se hace llamar Thepusshoss2.0.

Ambos creadores de contenido fueron denunciados ante la Fiscalía Adjunta para la Atención de Hechos de Violencia en perjuicio de Niñas, Niños y Adolescentes.

Según confirmó el PANI, las denuncias se interpusieron por un posible delito de grooming, luego de que en redes sociales trascendieran señalamientos públicos sobre un supuesto acoso a menores que ellos habrían cometido por medio de plataformas digitales.

El grooming es una práctica que ocurre cuando una persona adulta se gana la confianza de una niña, niño o adolescente a través de Internet, redes sociales, videojuegos en línea o aplicaciones, con el objetivo de manipularlo con fines sexuales.

Penado por ley

Este delito está tipificado en el Código Penal desde el 2013 bajo la figura de “seducción o encuentros con menores por medios electrónicos” y puede ser castigado con penas de hasta cinco años de prisión.

Fernando Ocón es quien se hace llamar Thepusshoss2.0. en redes sociales. (redes/Instagram)

Además, en el 2021 se aprobó la ley 10.020, que estableció un marco regulatorio para prevenir, combatir y sancionar este tipo de delitos, así como fortalecer las penas.

Intentamos comunicarnos con Bb7 y con Ocón para conocer su posición ante dicha situación, pero de momento no han contestado.