Bad Bunny arremete contra el ICE en nombre de los latinos durante su consolidación en los Grammys

El cantante Bad Bunny se llevó el Grammy a Mejor Álbum de Música Urbana por Debí Tirar Más Fotos y aprovechó su discurso en el escenario para expresar un mensaje político contra el ICE, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la ceremonia celebrada en Los Ángeles.

Un mensaje político en plena premiación

Bad Bunny recibe el Grammy a Mejor Álbum de Música Urbana en Los Ángeles.

Como era de esperarse, Debí Tirar Más Fotos, uno de los discos más populares del último año, se impuso en su categoría frente a producciones de J Balvin, Feid, Nicki Nicole, Trueno y Yandel. Este reconocimiento marcó la segunda victoria del artista puertorriqueño en la ceremonia, luego de haber ganado durante la Premiere el premio a Mejor Performance de Música Global por el tema “EoO”.

Al subir al podio, Bad Bunny centró su discurso en la situación migratoria en Estados Unidos.

“Antes de decir ‘gracias a Dios’, voy a decir ‘fuera ICE’”, afirmó el artista, en un mensaje breve, pero contundente.

Bad Bunny

“Somos americanos”, afirmó el cantante

Durante su intervención, el intérprete defendió a la comunidad inmigrante y rechazó los discursos de odio.

“No somos salvajes, no somos animales, no somos alienígenas; somos americanos”, expresó. También señaló que el odio no debe combatirse con más odio y que “lo más poderoso que podemos dar es el amor”.

El premio fue entregado por el comediante Marcello Hernández y la cantante Karol G. Minutos antes, el presentador Trevor Noah intentó realizar un sketch con el artista, que no logró mayor impacto en el público.

Álbum del Año para cerrar la noche

Harry Styles le entró a Bad Bunnny el premio más importante de la noche, mismo que él ya ganó en 2023

Al final de la gala, Harry Styles fue el encargado de entregarle a Bad Bunny el premio más importante de la noche, Álbum del Año. En ese momento histórico, el cantante agradeció a Dios, a su madre, a su familia y a Puerto Rico, levantando la mano con orgullo latino.

