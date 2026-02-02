Ray J conmociona a sus fans: su corazón funciona al 25% y médicos le dan meses de vida

En un video en redes sociales, Ray J agradeció las oraciones y mensajes de apoyo de sus seguidores. (Ray J /Ray J)

El cantante y empresario Ray J volvió a encender las alarmas entre sus seguidores luego de revelar que atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida.

El artista contó que fue hospitalizado a inicios de enero de 2026 en Las Vegas debido a una fuerte neumonía y a intensos dolores en el pecho. Según explicó en un video publicado en sus redes sociales, los exámenes médicos evidenciaron un serio problema cardíaco: su corazón estaría funcionando apenas al 25% de su capacidad.

“Mi salud no está bien”, admitió el intérprete, quien aprovechó para agradecer los mensajes y oraciones que ha recibido en las últimas semanas.

En una transmisión en vivo por Instagram, Ray J fue aún más directo y aseguró que los médicos le dieron un panorama poco alentador. Según sus propias palabras, le habrían dicho que no le queda mucho tiempo de vida, pues su corazón se habría deteriorado considerablemente, algo que él mismo relacionó con años de consumo de alcohol y drogas.

Medios internacionales como USA Today informaron previamente que el cantante había sido internado tras presentar neumonía y molestias cardíacas. Por su parte, TMZ señaló que el 7 de enero fue sometido a radiografías y a un ecocardiograma, aunque no se detallaron públicamente los resultados de esos estudios.

No es la primera vez que Ray J enfrenta complicaciones respiratorias. Hace cuatro años también fue hospitalizado por neumonía en Miami. En ese momento, su mánager, David Weintraub, explicó a la revista People en Español que no se trataba de una neumonía contagiosa y que los médicos decidieron mantenerlo varios días bajo observación.

No es la primera vez que Ray J enfrenta complicaciones por neumonía; hace cuatro años también estuvo internado. (Ray J/Ray J)

Durante aquel episodio, el cantante incluso fue ubicado inicialmente en el área destinada a pacientes con COVID-19, aunque luego se confirmó que no tenía el virus. Para ayudarle a respirar, necesitó oxígeno y un inhalador mientras se recuperaba.

Ahora, el artista asegura que está enfocado en mejorar y en cambiar el rumbo de su vida, mientras enfrenta un diagnóstico que lo tiene luchando por su salud.