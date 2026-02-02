Cantante murió de forma trágica por mordedura de una serpiente

La cantante nigeriana Ifunanya Nwangene, conocida por su participación en la tercera temporada de The Voice Nigeria, falleció a los 26 años luego de sufrir una mordedura de serpiente mientras dormía en su casa, según confirmó BBC África.

Muerte repentina de una voz en ascenso

Ifunanya Nwangene ganó popularidad tras su paso por The Voice Nigeria. (Instagram/Tomada de Instagram)

El director musical Sam C. Ezugwu, del coro Amemuso, confirmó el fallecimiento de la artista mediante un comunicado publicado en Facebook el domingo 1 de febrero. De acuerdo con la información, Nwangene murió el sábado 31 de enero en un hospital nigeriano tras complicaciones provocadas por la mordedura.

“Una estrella en ascenso, Ifunanya estaba a punto de compartir su increíble talento con el mundo. Su voz y espíritu serán profundamente extrañados”, señaló el coro en su mensaje oficial.

Mordedura ocurrió mientras dormía

Nwangene, originaria de Enugu y residente en Abuja, fue mordida por una serpiente mientras dormía, según relató Hillary Obinna, integrante del coro, en declaraciones a BBC África. En la vivienda se encontraron dos serpientes, y en redes sociales circularon imágenes de un manejador retirando uno de los reptiles del lugar.

La cantante acudió primero a una clínica cercana, donde no había antiveneno disponible, por lo que fue trasladada a un hospital, donde finalmente falleció.

Carrera musical y proyectos pendientes

Ifunanya Nwangene ganó reconocimiento al hacer girar dos sillas en The Voice Nigeria con su interpretación de “Take a Bow” de Rihanna. Compartía covers y música original en YouTube e Instagram. Al momento de su muerte, planeaba su primer concierto en solitario para 2026, confirmó Ezugwu a BBC África.

