Bad Bunny inició sus conciertos en México con el pie izquierdo ¿por qué?

El cantante vivió un momento inesperado frente a miles de fans, pero reaccionó con firmeza y siguió el show sin dudar

Por Fabiola Montoya Salas

Bad Bunny abrió sus conciertos en México con un arranque que no estaba en el guion y que de inmediato llamó la atención del público. El momento se hizo notar en pleno inicio del show y dio de qué hablar entre los asistentes.

Bad Bunny en Costa Rica
Bad Bunny tuvo una inesperada caida. (Alejandro Bermúdez/Cortesía Move Concerts)

Y es que resulta que Benito se resbaló sobre el techo de la famosa casita, así lo dio a conocer el programa El Gordo y la Flaca.

“Bad Bunny se resbaló y fue a parar al suelo durante su primer concierto en México, pero se levantó y siguió con el show”, comentaron.

Bad Bunny visitó Dota

Una de las cosas que llamó la atención es que en el clip donde cae deja de cantar, comprobándole a más de uno que no hace playback (escuchar música o audio grabado).

A pesar del mal rato, el artista siguió adelante y mantuvo el ritmo del espectáculo, demostrando profesionalismo y temple frente al público mexicano.

