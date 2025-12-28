Barrilera de 14 años sufrió aparatosa caída tras perder el equilibrio en plena competencia

Un gran susto se llevaron los asistentes a la competencia de barrileras que transmitió este sábado Canal 6, luego de que una joven, de apenas 14 años, cayera del caballo en plena participación.

El momento exacto en que Mariangel Fernández Mejía perdió el equilibrio y cayó del caballo durante la competencia juvenil. (Alonso Tenorio/Atenorio)

La barrilera de 14 años generó gran preocupación entre el público tras la aparatosa caída, pero por dicha todo quedó en un susto. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Se trata de Mariángel Fernández Mejía, vecina de Cartago, quien competía en la categoría juvenil–infantil cuando, al rodear uno de los barriles, perdió el equilibrio y terminó en el suelo ante la mirada atónita del público.

El momento quedó registrado en video y rápidamente generó preocupación entre quienes seguían la competencia, ya que la caída fue aparatosa y el golpe parecía fuerte.

Por dicha, todo quedó en un susto. Tras el incidente, se confirmó que la joven no sufrió lesiones de gravedad y pudo continuar con la actividad, demostrando carácter, valentía y experiencia pese a su corta edad.

El hecho ocurrió durante una de las pruebas más exigentes del evento, donde la velocidad y precisión son claves, y cualquier error puede provocar caídas como la que vivió la joven barrilera.