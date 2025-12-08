Bartender revela qué tomó Bad Bunny durante conciertos y contó la desagradable sorpresa que se llevó

Un bartender se volvió tendencia en redes sociales luego de revelar que estuvo atendiendo a Bad Bunny durante sus conciertos en Costa Rica, realizados el viernes 5 y sábado 6 de diciembre en el Estadio Nacional, generando todo tipo de reacciones entre los seguidores del artista urbano.

LEA MÁS: Recién casados se robaron el show en concierto de Bad Bunny

“Yo no tenía entradas, pero como soy bartender vine a trabajar”, comentó en el video que compartió en redes.

El joven, que en TikTok se hace llamar Marce Daviu, contó que consiguió el trabajo gracias a una amiga que le propuso laborar dentro de la “casita”, una zona exclusiva del montaje del concierto.

El joven contó todo lo que ocurrió en el concierto de Bad Bunny. (bad Bunny /bad bunny)

LEA MÁS: Toledo no fue el único famositico que estuvo en la casita de Bad Bunny, una exmiss Costa Rica también

Lo que más llamó la atención fue cuando uno de sus seguidores le preguntó qué estaba tomando “El Conejo Malo” durante el show, ya que en todo momento se le vio con un vaso en la mano.

“¿Benito solo pedía agua?”, le consultaron, a lo que él respondió que sí, y que la pedía a temperatura ambiente.

Momento en el que Bad Bunny sube al escenario del Estadio Nacional

Sin trabajo el segundo día

El creador de contenido también contó que no todo fue positivo. Según relató, el segundo día del concierto tuvo una mala experiencia, ya que cuando estaba a punto de ingresar al Estadio Nacional, le avisaron que ya no podía trabajar.

“Al equipo de Bad Bunny no le gustan los TikToks, y parece que el artista vio mi video. No me dejaron entrar, al final perdí dos horas, siento que jugaron con mi tiempo. No confiaban en que yo fuera a grabar un video. Yo no incumplí reglas. Disculpen si los ofendí. Hice un video inocentemente, jamás pensé que lo vería tanta gente. Lo que me queda de experiencia es tener cuidado con las redes sociales porque tienen mucho alcance, al punto que les llegó a ellos”, comentó en otro video.