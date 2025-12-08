Recién casados se robaron el show en concierto de Bad Bunny

Una pareja de recién casados no solo celebró su amor, también se convirtió en la sensación del concierto de Bad Bunny en Costa Rica, robándose muchas miradas con un momento que ya es viral.

Bad Bunny se presentó dos días en el país. (Alejandro Bermúdez/Cortesía Move Concerts)

El video fue compartido en TikTok por una usuaria llamada Pri, quien captó el instante en que la pareja aparece entre el público: él vestido de traje y ella con su vestido de novia, disfrutando el concierto como si no existiera nada más.

“La noche de bodas fue a ver a Benito”, escribió la joven en redes.

En el clip se ve a los enamorados bailando, cantando y dándose besos mientras disfrutaban del show, desatando miles de reacciones.

Bad Bunny se llevó los aplusos con el homenaje.

“Los amé”, comentó la creadora del video. “O sea, Bad Bunny les cantó en su boda”, “Esto es todo lo que está bien en la vida”, “Nada como cerrar un día de celebración con ese espectáculo”, escribieron otros usuarios.

El “Conejo Malo” estuvo en el país dando dos conciertos cargados de energía el sábado 5 y el domingo 6 de diciembre, donde miles de fanáticos vivieron una noche inolvidable… y los recién casados, aún más.