Carlos Guzmán le dio lección a periodista Diego Vargas tras error que cometió con la canción Soy tico

La situación que se dio en Giros, le dio una gran lección a Diego Vargas. (Facebook de /Facebook de Giros)

Durante la transmisión del programa Giros, el pasado 15 de setiembre, Diego Vargas protagonizó un error en vivo que tuvo un final inesperado junto al cantante Carlos Guzmán, autor de la popular canción “Soy Tico”.

Resulta que durante el especial de la Independencia, Vargas contó que la canción, popular en estas fechas, fue escrita por el autor Hernán Elizondo Arce y musicalizada por Guzmán.

Ante esta situación, Carlos, creador de la pieza, compartió el video del presentador en sus redes sociales, contando que todo lo que había dicho Diego estaba mal, ya que tanto la pieza como la letra le pertenecen.

Carlos Guzmán compositor y escritor de la canción: Yo Soy Tico. (Alonso Tenorio)

“Vean esto: el presentador de Giros dice que mi ‘Soy Tico’ es de otro autor y que yo le hice la música cuando estaba en el kínder, jaja”, agregó el artista nacional.

Este medio habló con los dos involucrados. Diego Vargas reconoció que había cometido un error en vivo, mientras que Carlos Guzmán expresó que le dio mucha risa el momento, porque no sabía de dónde había salido ese dato erróneo.

Además, nos contó que le pidió al presentador hacer una disculpa pública en televisión nacional, pero Diego le dio un giro inesperado a la situación.

“Regla básica del periodismo: si van a decir un dato en televisión nacional, tienen que leerlo bien, comprobarlo y verificarlo, antes de que les pase lo que a mí me pasó en televisión nacional. Me fui a la casa de don Carlos, quien muy amablemente me recibió después del error tan grande que cometí”, dijo en un video que compartió Giros.

Hablamos con el comunicador y expresó que visitarlo fue una experiencia muy bonita.

“Las cosas pasan por algo, porque yo llamé a don Carlos para pedirle una disculpa después del programa, y ahora que visité para hacerle una nota y darle una disculpa en persona, me di cuenta de que es muy agradable; desde un inicio me recibió con una sonrisa, me recibió y me trató como un amigo. Le tengo respeto y admiración profunda porque me di cuenta de que, más allá del artista y género musical, hay un gran ser humano”, agregó.

Vargas detalló que en el encuentro hablaron de la situación, de la historia de la pieza, las anécdotas y los premios que ha recibido el cantante.

Diego Vargas conoció al compositor Carlos Guzmán. Captura (diego Vargas /diego Vargas)

“Él entendió lo del error, y vea lo que es la vida, yo creo que me gané un amigo, y qué bonito destacar esa amistad por la sociedad en la que vivimos, o por lo menos es lo que percibe uno, que la gente anda violenta, buscando solucionar las cosas de manera equivocada.

Diego Vargas confesó que Carlos Guzmán le dejó una lección de vida.

“Don Carlos me dio un ejemplo de un ser humano extraordinario, me dio una palmada, un abrazo, me aceptó la disculpa y salí con un amigo, y es lo que más contento me tiene, y también aprendí que uno puede solucionar las cosas hablando, dialogando, escuchando; eso es lo que nos caracteriza como ticos y no lo podemos perder”, concluyó con gran humildad Diego.