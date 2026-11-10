Carolina Jaikel contó qué hizo antes de recibir una fuerte sesión de quimioterapia

Carolina Jaikel compartió una fotografía mientras entrenaba antes de recibir una sesión de quimioterapia. (Instagram/Instagram)

Carolina Jaikel compartió con sus seguidores un momento muy personal de su proceso de salud. La esposa de Bryan Ruiz publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece haciendo ejercicio y contó qué hizo antes de recibir una sesión de quimioterapia.

Según explicó, aprovechó para entrenar piernas y salir a caminar al aire libre mientras rezaba el rosario.

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Además, quiso hacerles una pregunta a sus seguidores sobre la fe y las distintas maneras en que sienten la presencia de Dios.

“Y antes de hacer la quimio entrené piernas y caminé haciendo el rosario al aire libre. ¿De qué forma sienten mucho a Dios? Yo en los atardeceres y el viento", escribió.

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Carolina Jaikel compartió parte de su rutina y un mensaje personal con quienes siguen de cerca su proceso de salud. (Captura /captura)

Carolina Jaikel reveló dónde siente a Dios

Para la luchadora mujer, los atardeceres y el viento son dos de las formas en las que experimenta una conexión especial con Dios.

Su reflexión dio pie a que sus seguidores compartieran sus propias experiencias y contaran cuáles momentos o situaciones les hacen sentir esa cercanía espiritual.