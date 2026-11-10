Murió el actor que dio voz a Bambi y tuvo una vida que pocos conocían

Donnie Dunagan tenía 92 años. Foto: People en Español. (Donnie Dunagan tenía 92 años/Donnie Dunagan tenía 92 años)

El mundo del entretenimiento está de luto tras darse a conocer esta semana la muerte de Donnie Dunagan, el actor que prestó su voz al pequeño Bambi en la recordada película animada de Disney.

El intérprete tenía 92 años y murió a causa de un cáncer de pulmón, así lo dio a conocer People en Español.

Dunagan quedó ligado para siempre a uno de los personajes más queridos de la animación, gracias a su participación en la cinta Bambi, estrenada en 1942.

Su llegada a Hollywood ocurrió cuando era apenas un niño. Nació el 16 de agosto de 1934 en San Antonio, Texas, y comenzó a trabajar en el mundo del espectáculo desde muy pequeño.

Su debut cinematográfico fue en Mother Carey’s Chickens, en 1938. Posteriormente participó en otras producciones como Son of Frankenstein y Tower of London.

Sin embargo, uno de los momentos más importantes de su carrera llegó cuando Walt Disney lo invitó a participar en el proyecto de Bambi.

En una entrevista realizada en 2025, Dunagan recordó que la propuesta consistía en ayudar a los animadores a darle expresiones infantiles al pequeño ciervo.

LEA MÁS: Gloria Navas reclama a Norval Calvo y Pelando el ojo por lo que dijeron de ella en entrevista con ministro de Justicia

El actor pasó más de un año trabajando en la película y recordó con cariño la experiencia de visitar los estudios Disney, donde disfrutaba de aprender sobre el proceso de animación.

Dejó Hollywood para convertirse en militar

Donnie Dunagan fue el actor que prestó su voz al pequeño Bambi en la película animada de Disney estrenada en 1942.

Aunque su participación en Bambi lo convirtió en parte de la historia del cine, esa fue su última película.

Después de alejarse de la actuación, Dunagan tomó un camino completamente diferente y se incorporó al Cuerpo de Marines de Estados Unidos en 1952, cuando tenía 18 años.

Durante 25 años formó parte de las fuerzas militares y participó en tres despliegues en Vietnam. También recibió una Estrella de Bronce y tres Corazones Púrpura por su servicio.

En 1977 se retiró con el rango de mayor, después de desempeñarse en diferentes puestos, entre ellos instructor militar y oficial de contrainteligencia.

Una de las curiosidades de su historia es que mantuvo en secreto su pasado como actor durante buena parte de su carrera militar.

En una ocasión reconoció que le preocupaba que sus compañeros lo molestaran por haber sido la voz de un personaje tan conocido como Bambi.

LEA MÁS: Falleció querido actor costarricense que participó en famosa serie

Con el paso de los años, Disney volvió a contactarlo y lo invitó a participar en actividades relacionadas con la película. Desde entonces, asistió a convenciones y encuentros con admiradores para compartir sus recuerdos de aquella producción.

Dunagan deja una historia particular: pasó de ser un niño que trabajó en una de las películas animadas más recordadas de Disney a dedicar 25 años de su vida al servicio militar.