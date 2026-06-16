Carolina Jaikel pidió una señal a Dios en medio del dolor y asegura que la respuesta llegó cuando más la necesitaba

Carolina Jaikel contó cómo encontró consuelo en Dios durante uno de sus días más difíciles. (Jose Cordero/José Cordero)

Carolina Jaikel volvió a abrir su corazón con sus seguidores al compartir una reflexión cargada de sinceridad sobre uno de los momentos más difíciles que ha enfrentado recientemente durante su tratamiento contra el cáncer.

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La también creadora de contenido contó que las últimas semanas han estado marcadas por fuertes dolores en el sacro (hueso grande con forma de triángulo invertido ubicado en la base de la columna vertebral),náuseas y una intensa fatiga producto de la quimioterapia, síntomas que además despertaron en ella recuerdos y temores relacionados con el inicio de la enfermedad.

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“Estos días que pasaron estuve en un desierto”, escribió Jaikel al iniciar una publicación en la que relató el impacto físico y emocional que ha tenido esta nueva etapa.

Según explicó, el dolor en el sacro le generó una fuerte ansiedad debido a que fue precisamente así como comenzó el proceso que la llevó a descubrir que padecía cáncer de pulmón en etapa 4 con metástasis ósea.

La publicación llamó la atención de muchos debido a que apenas en abril pasado la costarricense había compartido una noticia esperanzadora: tras realizarse su primer PET scan, los resultados mostraron que el cáncer se encontraba en remisión y sin actividad cancerosa activa.

Sin embargo, Carolina reconoció que, aunque los exámenes médicos han traído buenas noticias, el proceso emocional continúa siendo un desafío constante.

Jaikel confesó que en medio de esos días difíciles le pidió a Dios que le ayudara a sentir nuevamente su presencia, pues sentía que no lograba escucharlo.

Esa misma noche, pese al cansancio y a la falta de ánimo, decidió conectarse a la oración que realiza diariamente junto a otras personas.

La reflexión de Carolina Jaikel tras semanas de dolor y ansiedad conmovió a sus seguidores (Carolina Jaikel /Carolina Jaikel)

Fue entonces cuando vivió una experiencia que la marcó profundamente.

“Él, a través de alguien que no me conoce, me tiró un salvavidas cuando yo me estaba ahogando. Me habló al oído a través de alguien con tanto amor”, expresó.

A raíz de esa vivencia, Jaikel compartió una reflexión sobre la fe y los momentos de dificultad que atraviesan muchas personas.

“Entendí que no siempre tenemos las mismas ganas, que no siempre sentimos a Dios de la misma manera. Que hay días que no da ganas de ir a misa ni de rezar. Y que Dios no nos pide las mismas ganas siempre, ni la misma dedicación, nos pide permanecer”, escribió.

La costarricense concluyó su mensaje asegurando que, incluso en medio del cansancio, las dudas o el miedo, lo importante es seguir acercándose a Dios.

Desde que dio a conocer su diagnóstico en junio de 2024, Carolina ha compartido con transparencia los distintos momentos de su tratamiento, convirtiéndose en una fuente de inspiración para muchas personas que atraviesan situaciones similares.