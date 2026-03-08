Teleguía Farándula

Carolina Jaikel vive un fin de semana inolvidable: “Hay un milagro de Dios en cada detalle”

La esposa del exfutbolista Bryan Ruiz celebró su cumpleaños en un fin de semana cargado de emoción, agradecimiento y fe tras enfrentar una dura batalla contra el cáncer

Por Hillary Chinchilla Marín

Este fin de semana fue especialmente significativo para Carolina Jaikel, esposa del exfutbolista Bryan Ruiz, quien celebró su cumpleaños rodeada de su familia y con el corazón lleno de gratitud.

La celebración se realizó la noche del sábado 7 de marzo, un día antes de su cumpleaños, que se conmemora el domingo 8 de marzo. Más que una simple fiesta, el encuentro se convirtió en un momento cargado de emoción, fe y agradecimiento por la vida.

Carolina Jaikel dijo que esta fotografía con Bryan Ruiz encierra mucho de su historia juntos. (Instagram Carolina Jaikel/Instagram Carolina Jaikel)

Un cumpleaños lleno de significado

Para Carolina y sus seres queridos, esta fecha tiene un valor aún más profundo. En los últimos meses, ella ha enfrentado una difícil batalla contra el cáncer, un proceso que puso a prueba su fortaleza, la fe de su familia y el apoyo de quienes la rodean.

Por eso, celebrar un año más de vida juntos fue visto por muchos como un verdadero milagro.

Durante el encuentro, familiares y amigos agradecieron poder tenerla cerca, verla más fuerte y celebrar que su salud ha venido mejorando con el paso del tiempo.

La propia Carolina compartió en sus redes sociales un mensaje que reflejó la emoción del momento y la gratitud que siente por esta nueva etapa.

Gracias por cada segundo, hay un milagro de Dios en cada detalle, en cada momento”, escribió.

Sus palabras resonaron entre quienes han seguido su historia y han estado pendientes de su recuperación.

El amor de su familia

En medio de ese mensaje, Carolina también dejó claro qué es lo más importante en su vida.

Para ella, sus dos hijos representan el mayor regalo que la vida le ha dado, y durante este proceso han sido una fuente constante de motivación, fuerza y esperanza.

El apoyo de su familia, incluido Bryan Ruiz, ha sido fundamental en cada etapa del camino.

La celebración no solo marcó un cumpleaños, sino también un recordatorio del valor de cada momento y de la importancia de la fe, la familia y el amor en los momentos difíciles.

