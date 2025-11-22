Christian Sandoval lamenta salida del aire de Sinfonola y manda fuerte mensaje por subasta de frecuencias

La salida del aire de Sinfonola y el anuncio de que varias emisoras no participarán en la próxima subasta de frecuencias de radio y televisión provocaron una fuerte reacción del periodista Christian Sandoval, quien lamentó la situación a través de sus redes sociales.

Emisoras se apartan ante los nuevos costos

En setiembre, el gobierno dio a conocer los costos oficiales para la subasta de las frecuencias que deberán renovarse próximamente.

Tras la publicación de los montos, diversas emisoras confirmaron que no podrán participar debido a que los nuevos precios resultan inalcanzables para su operación. Este panorama motivó la despedida de la reconocida emisora Sinfonola, una de las más queridas por la audiencia durante décadas.

El anuncio generó preocupación en el sector y reacciones en redes sociales, en las que se cuestiona el impacto que estos nuevos precios podrían tener en la diversidad y permanencia de medios tradicionales del país.

El mensaje de Christian Sandoval

Tras conocerse la noticia, el periodista de Teletica publicó un mensaje citando al Semanario Universidad, en el que lamentó, profundamente, lo ocurrido con las emisoras afectadas.

“Qué triste y doloroso es saber que mataron a emisoras de radio históricas, queridas y de lo poco que aún nos unía en el sentimiento de nuestras raíces. Infames los que hoy están felices de ver a tantos sin trabajo. Quisieron matar a los grandes y resulta que los hicieron más fuertes”, expresó.

Las palabras que compartió Sandoval reflejan el malestar que se ha generado entre trabajadores de la industria y sectores que consideran que las nuevas condiciones ponen en riesgo proyectos culturales y espacios con décadas de historia.

