Cindy Villalta le reclama a Ítalo Marenco por cambiarla por otra “mujer”

Cindy Villalta, esposa de Ítalo Marenco le pegó un buen susto a sus seguidores tras publicar una foto de su esposo con un mensaje que parecía de enojo:
“Tantos años juntos, para que me cambiaran por otra mujer que se le caen los dientes, y anda vestida de bichos raros todos los días”.
LEA MÁS: Ítalo Marenco y María Teresa Rodríguez estarán juntos de nuevo en televisión
Pero no se vaya a alarmar, ya que en el fondo de la imagen se ve a su pequeña hija Irene Marenco.
“Es ella, punto y final”, escribió la querida colocha con un montón de emojis riendo, sacándole carcajadas a sus seguidores y derritiéndolos de amor.
Varios comentaron: “Me muero de amor”, “Nuestra propia rivalidad está en casa”, “Vida de mamá de niñas definitivamente”.
No hay duda de que el corazón de Marenco está completamente ocupado por su linda esposa y, sobre todo, por su hermosa hija.