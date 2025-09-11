Teleguía Farándula

Cindy Villalta le reclama a Ítalo Marenco por cambiarla por otra “mujer”

Los seguidores de Cindy Villalta no dudaron en reaccionar ante lo que estaba haciendo Ítalo Marenco

Por Fabiola Montoya Salas
Cindy Villalta, esposa de Ítalo Marenco, no halla paz por situación que no se resuelve
Cindy Villalta, esposa de Ítalo Marenco mostró la foto en redes. (Instagram/Instagram)

Cindy Villalta, esposa de Ítalo Marenco le pegó un buen susto a sus seguidores tras publicar una foto de su esposo con un mensaje que parecía de enojo:

“Tantos años juntos, para que me cambiaran por otra mujer que se le caen los dientes, y anda vestida de bichos raros todos los días”.

Ítalo Marenco ahora pasa más tiempo con su hija Irene
Ítalo Marenco le tiene gran cariño a su bebita Irene. (Tomada de Instagram/Tomada de Instagram)

Pero no se vaya a alarmar, ya que en el fondo de la imagen se ve a su pequeña hija Irene Marenco.

“Es ella, punto y final”, escribió la querida colocha con un montón de emojis riendo, sacándole carcajadas a sus seguidores y derritiéndolos de amor.

Varios comentaron: “Me muero de amor”, “Nuestra propia rivalidad está en casa”, “Vida de mamá de niñas definitivamente”.

Ïtalo marenco
Ítalo Marenco y su hija Irene. Captura (ítalo ma/ítalo marenco)

No hay duda de que el corazón de Marenco está completamente ocupado por su linda esposa y, sobre todo, por su hermosa hija.

Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

