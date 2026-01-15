Colombia le dio el último adiós a Yeison Jiménez: el mensaje de su mamá rompió el corazón de todos

Colombia todavía no sale del asombro por la trágica muerte de Yeison Jiménez, el reconocido cantante de música popular que perdió la vida el pasado sábado en un accidente de avión en el centro del país.

Colombia le dio un sentido adiós a Yeison Jiménez. (Yeison Jiménez/Yeison Jiménez)

Este miércoles, el artista recibió un homenaje multitudinario en la arena Movistar de Bogotá, el mismo escenario donde meses atrás celebró uno de los momentos más grandes de su carrera.

LEA MÁS: ¿Vuelo marcado? Avioneta con la misma matrícula donde murió Yeison Jiménez fue decomisada con cargamento ilegal desde Colombia

Desde la noche anterior, cientos de fanáticos comenzaron a llegar al lugar. Lo que se vivió no fue un funeral tradicional, sino una despedida cargada de música, aplausos y recuerdos, muy al estilo del artista que conquistó al país con sus canciones de despecho.

LEA MÁS: Los últimos segundos: video de cámara de seguridad muestra cómo cayó la avioneta de Yeison Jiménez

Según Telemundo 52, el lugar fue transformado en un espacio solemne: una gran pantalla con el nombre de Yeison Jiménez y los años de su vida (1991–2026), coronas florales alrededor del escenario y, al frente, los féretros del cantante y de las otras cinco personas que murieron.

Uno de los miembros de su equipo recordó que ese evento era, simbólicamente, otro ‘sold out’ del artista en la arena Movistar. Luego se rindió tributo no solo a Yeison, sino también a Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio, Weisman Mora y al piloto Fernando Torres Rojas.

La madre de Yeison Jiménez di unas emotivas palabras. (Yeison Jiménez/Yeison Jiménez)

La música fue protagonista:

Pipe Bueno, Alzate, Jessi Uribe, Paola Jara, entre otros, subieron al escenario para cantar temas que hoy duelen más que nunca.

Pero el momento que dejó al público más conmovido fue cuando Luz Mery Galeano, mamá de Yeison, apareció junto a Taliana, la hija mayor del cantante. Tras un silencio absoluto, la mujer, con la voz quebrada, dijo:

“Vuele tranquilo, váyase al cielo. Aquí está su heroína”.

Las lágrimas fueron inevitables. Taliana, con una madurez que conmovió, agradeció a los asistentes y pidió elevar una oración por su papá.

“Aprovechen y agradezcan por sus padres”, agregó la menor.

La velada continuó con más presentaciones musicales, cerrando una noche que dejó claro que Yeison Jiménez no solo fue un artista, sino un ídolo que marcó a toda una generación y cuyo legado seguirá vivo en cada canción.