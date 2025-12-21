Compañeros no le perdonan apuesta a locutor de Pelando el Ojo tras victoria manuda

Cristian Tristán es locutor de Pelando el Ojo.

La victoria de Liga Deportiva Alajuelense ante Saprissa no solo desató la celebración manuda, sino que también dejó una cuenta pendiente para Cristian Tristán, quien ahora enfrenta la presión de sus compañeros de Pelando el Ojo para que cumpla la apuesta que lanzó antes del clásico.

“Yo aposté que, si la Liga era campeón, me iba a rapar, ponerme la camiseta que trajo Joseph Joseph y hacerme una sesión de fotos”, dijo Tristán en uno de los programas previos al partido.

En ese momento, sus compañeros aseguraron que sí le tocaría cumplir la promesa; sin embargo, el locutor respondió entre risas que no creía que eso fuera a pasar.

Cristian Tristán perdió una apuesta

Tras el triunfo manudo, en redes sociales circularon fragmentos del video en el cual se escucha la apuesta y, de inmediato, llegaron los comentarios exigiéndole que pagara. “Ya quiero ver esa sesión de fotos”, escribió Edson Picado. Por su parte, Sebastián López también le pidió que cumpliera.

Tristán intentó salir del paso asegurando, en tono de broma, que el video era inteligencia artificial y que lo habían clonado, pero sus compañeros dejaron claro que no le van a perdonar la apuesta.