Costa Rica se convirtió en el refugio favorito de famosos y millonarios internacionales

Costa Rica dejó de ser únicamente un destino turístico paradisíaco para convertirse en uno de los lugares más codiciados por celebridades, empresarios multimillonarios y figuras internacionales que buscan tranquilidad, privacidad y una vida lejos de la presión mediática.

Mientras ciudades como Miami, Los Ángeles o Ibiza continúan asociadas con paparazzis, fiestas exclusivas y lujo ostentoso, el país comenzó a atraer a famosos que prefieren cambiar el ruido por playa, naturaleza y anonimato.

El fenómeno se entiende mejor después de que Costa Rica apareciera en el tercer lugar mundial entre los mejores países para retirarse en 2026, según el reconocido Annual Global Retirement Index.

Costa Rica superó a países europeos históricos

La actriz Gal Gadot, la hija del presidente estadounidense Ivanka Trump, y el exjugado de la NBA Michael Jordan son tres de las celebridades que más han visitado Costa Rica en el último año. (Composición Fotográfica hecha en Canva/Composición fotográfica hecha en Canva)

El ranking internacional evaluó 24 destinos tomando en cuenta factores como calidad de vida, acceso a salud, clima, infraestructura, estabilidad, seguridad y costo de vida.

Grecia ocupó el primer lugar y Panamá el segundo, mientras que Costa Rica se posicionó por encima de países históricamente fuertes en retiro y bienestar como Portugal, Italia, Francia y España.

El informe destacó especialmente la estabilidad democrática del país, su clima tropical, el acceso a servicios médicos y las facilidades migratorias para extranjeros pensionados, inversionistas y rentistas.

El “lujo silencioso” conquistó a las estrellas

Las constantes visitas de celebridades se explican como fenómeno de una nueva era del llamado “lujo silencioso”, donde las grandes figuras ya no buscan exhibir riqueza, sino comprar tranquilidad, y Costa Rica ofrece exactamente eso.

Aquí, actores de Hollywood, empresarios tecnológicos y modelos internacionales pueden caminar por la playa, ir a restaurantes o practicar surf sin ser perseguidos constantemente por fotógrafos o fanáticos.

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Además, el estilo relajado de vida costarricense y el respeto de la gente hacia la privacidad de los famosos terminaron convirtiéndose en uno de los mayores atractivos del país.

Jason Lewis dejó Hollywood para vivir otra etapa

Jason Lewis dejó Hollywood para comenzar una nueva vida en Costa Rica. (Tomada de X/X)

Uno de los casos más recientes es el del actor Jason Lewis, recordado mundialmente por interpretar a Smith Jerrod en Sex and the City.

El estadounidense dejó California y ahora pasa largas temporadas en Costa Rica mientras desarrolla una ambiciosa saga literaria de fantasía compuesta por nueve novelas.

Según explicó, buscaba una vida más saludable, tranquila y conectada con la naturaleza.

Las celebridades vinculadas con Costa Rica

La lista de figuras internacionales relacionadas con propiedades o estadías largas en el país sigue creciendo.

Entre ellas destacan:

Mel Gibson, propietario de una megafinca en Playa Barrigona.

Christian Bale, quien según medios internacionales compró una residencia de descanso en Nosara.

Norman Reedus, actor de The Walking Dead, con casa en Guanacaste.

Gisele Bündchen, quien mantiene una propiedad frente al mar en Santa Teresa.

Charlie Sheen, dueño de una villa en Papagayo.

Gina Yashere hizo vida en el Caribe sur. Decidió mudarse a Costa Rica tras perder su casa en un incendio forestal en California.

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Se instaló en Puerto Viejo de Talamanca, donde construyó su casa, desarrolló un complejo de cabinas turísticas y hasta celebró su boda en playa Cahuita.

Su historia se convirtió en ejemplo del tipo de extranjeros que encuentran en Costa Rica no solo un destino turístico, sino también un nuevo estilo de vida.

La actriz Gina Yashere llegó a Costa Rica por un tratamiento dental. (Instagra/Instagram)

Costa Rica vende tranquilidad y privacidad

No todos viven permanentemente en Costa Rica, pero sí utilizan el país como refugio vacacional, espacio de descanso o lugar para desconectarse del ritmo acelerado de Estados Unidos y Europa.

La ausencia de ejército, las energías renovables y el fuerte contacto con la naturaleza hacen que muchas figuras internacionales vean al país como un verdadero refugio.

Además, zonas como Nosara, Santa Teresa, Papagayo, Puerto Viejo y el Pacífico Sur siguen posicionándose entre los lugares más exclusivos y buscados por extranjeros de alto poder adquisitivo.

Más allá de esta lista, año a año muchos famosos visitan al país para buscar lo mismo, desde Michael Jordan hasta Gal Gadot, Shakira y muchos más.

Hoy, Costa Rica no solo les vende playas o turismo ecológico. También les vende tranquilidad, privacidad y calidad de vida, tres cosas que cada vez más celebridades y millonarios están buscando lejos del caos mundial.