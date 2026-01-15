Teleguía Farándula

Creadores de contenido costarricenses vivieron momentos de mucha tensión para recibir a sus trillizos prematuros

Los creadores de contenido compartieron un emotivo mensaje tras el nacimiento prematuro de sus trillizos, quienes se encuentran en buen estado de salud

Por Hillary Chinchilla Marín

Los creadores de contenido Leo Murillo y Rebe, conocida por su proyecto digital Rebe en la casa, anunciaron con emoción el nacimiento de sus trillizos, a quienes llamaron Elián, Samuel y Matías. La noticia generó una ola de mensajes de cariño y felicitaciones en redes sociales.

La pareja confirmó que los bebés nacieron prematuros, pero se encuentran en buen estado de salud y bajo constante supervisión médica.

“Ya somos seis”

En el mensaje compartido, Rebe agradeció profundamente el acompañamiento recibido durante uno de los procesos más exigentes de su vida, tanto a nivel físico como emocional.

Indicó que Elián, Samuel y Matías están muy bien.

“Los gorditos están sumamente bien, son los prematuros más gorditos y coquetos del mundo. Están en excelentes manos, primero el Señor que ha sustentado cada uno de sus días, y luego un equipo médico impresionante”, escribieron.

Leo Murillo y Rebe anunciaron el nacimiento de Elián, Samuel y Matías.
(Instagram/Instagram)

Un embarazo desafiante y una cesárea significativa

La creadora de contenido también relató que el embarazo fue el proceso más retador que ha vivido, pero resaltó sentirse sostenida durante todo el camino. Describió la cesárea como una experiencia especial, que vivió como una celebración.

Además, expresó su agradecimiento al personal médico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como a su familia y amigos por el apoyo constante durante los días más difíciles.

Leo Murillo y Rebe anunciaron el nacimiento de Elián, Samuel y Matías.
(Instagram/Instagram)

Una familia que crece

Leo Murillo y Rebe son conocidos por compartir contenido relacionado con el hogar, la familia y la maternidad, por lo que la llegada de Elián, Samuel y Matías fue celebrada por su comunidad digital.

La pareja cerró su mensaje agradeciendo los buenos deseos y el amor recibido.

Leo Murillo y Rebe anunciaron el nacimiento de Elián, Samuel y Matías.
(Instagram/Instagram)

