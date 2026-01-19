Creadores de contenido hablaron como nunca antes de Yiyo Alfaro y Choché Romano

Los creadores de contenido Keiz y El Dari se sinceraron como nunca antes al hablar sobre Yiyo Alfaro y Choché Romano.
A través de su cuenta de Instagram, Keiz compartió un video donde conversa con El Dari sobre ambos, recordando su paso por VM Latino.
“Choché Romano y Yiyo en su momento eran otra cosa, eran presentadores jóvenes”, dijo Keiz.
Por su parte, El Dari agregó que ambos eran famosos, guapos y que, además, salían en el programa, lo que los hacía aún más admirados.
“Ese peinado de Yiyo yo lo anhelaba. Yo decía: ‘yo no puedo tener los colochos de Choché y ese peinado de Yiyo, yo solo quería verme así’”, confesó Keiz entre risas.
Ambos coincidieron en que Romano ahora luce muy parecido a como era antes. “Se ve como está ahora, está todo flaquillo, es el Choché de antes”, agregó El Dari.
El comediante incluso comentó que la última vez que Romano fue al set de Keiz estaba pasado de peso y parecía una “botarga”.
Romano reaccionó a las declaraciones con humor: “Jajaja, los amo”, “Jajaja, qué bueno” y “Muy buenos tiempos”.
Con nostalgia y risas, Keiz y El Dari revivieron esos recuerdos que marcaron una etapa del entretenimiento nacional y mostraron que, a pesar del tiempo, la amistad y la admiración por sus colegas se mantienen intactas.