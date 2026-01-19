Creadores de contenido hablaron como nunca antes de Yiyo Alfaro y Choché Romano

Los creadores de contenido Keiz y El Dari se sinceraron como nunca antes al hablar sobre Yiyo Alfaro y Choché Romano.

Bernardo José Romano, mejor conocido como Choché, humorista y presentador de televisión.

A través de su cuenta de Instagram, Keiz compartió un video donde conversa con El Dari sobre ambos, recordando su paso por VM Latino.

“Choché Romano y Yiyo en su momento eran otra cosa, eran presentadores jóvenes”, dijo Keiz.

Por su parte, El Dari agregó que ambos eran famosos, guapos y que, además, salían en el programa, lo que los hacía aún más admirados.

Keiz y El Dari se pusieron a hablar de Yiyo y Choché.

“Ese peinado de Yiyo yo lo anhelaba. Yo decía: ‘yo no puedo tener los colochos de Choché y ese peinado de Yiyo, yo solo quería verme así’”, confesó Keiz entre risas.

Ambos coincidieron en que Romano ahora luce muy parecido a como era antes. “Se ve como está ahora, está todo flaquillo, es el Choché de antes”, agregó El Dari.

Yiyo Alfaro y Romano cuando trabajaban en Vm Latino. (yiyo alfaro /yiyo alfaro)

El comediante incluso comentó que la última vez que Romano fue al set de Keiz estaba pasado de peso y parecía una “botarga”.

Romano reaccionó a las declaraciones con humor: “Jajaja, los amo”, “Jajaja, qué bueno” y “Muy buenos tiempos”.

Con nostalgia y risas, Keiz y El Dari revivieron esos recuerdos que marcaron una etapa del entretenimiento nacional y mostraron que, a pesar del tiempo, la amistad y la admiración por sus colegas se mantienen intactas.