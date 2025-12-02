¿Cuándo sale Spotify Wrapped 2025 y cómo funciona el resumen de artistas más escuchados?

El momento más esperado por los usuarios de Spotify vuelve a acercarse. El Spotify Wrapped 2025 está a pocos días de publicarse y, con él, el resumen que muestra lo más escuchado por cada persona durante los últimos 12 meses.

El Wrapped permite conocer los artistas y canciones más reproducidos del año, palabra clave artistas. (SPOTIFY/SPOTIFY)

¿Qué es Spotify Wrapped y cuándo se publicaría este 2025?

El Spotify Wrapped es el resumen anual que la plataforma genera con base en el historial de reproducciones del usuario. Incluye datos sobre artistas, canciones, tiempo de escucha y otros elementos que se presentan mediante un formato visual dinámico que cada año se vuelve tendencia.

La compañía no suele anunciar una fecha exacta antes de lanzarlo, pero el Wrapped se publica tradicionalmente entre la primera y segunda semana de diciembre. En 2022 y 2023 salieron el 30 y 29 de noviembre, mientras que el resto de años se mantuvo en la ventana de inicios de diciembre, por lo que se espera que el Wrapped 2025 siga ese mismo patrón.

¿Cómo ver la lista de artistas más escuchados en Spotify Wrapped 2025?

Spotify Wrapped vuelve a presentar el resumen anual más esperado por los usuarios, con la palabra clave Spotify. (Canva/Canva)

Spotify no ha confirmado si habrá novedades en los datos que mostrará este año. Sin embargo, la lista de artistas más escuchados del año seguirá siendo uno de los apartados principales, permitiendo conocer quién ocupó más tiempo en la biblioteca musical de cada usuario.

Cuando el Wrapped esté disponible, aparecerá un banner destacado en la parte superior de la aplicación. Al seleccionarlo, se abrirá el recorrido completo con estadísticas personalizadas. El acceso será el mismo para usuarios Premium y gratuitos, por lo que nadie quedará fuera del resumen musical del año.

